Ülkede 2019'un ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda bin 460 kişi yaşamını yitirdi.

Eğitim sisteminin bozulması, aile yapısının zedelenmesi, ekonomik sorunlar, silahlı örgütlerin faaliyetlerine karşı etkili çözüm bulunamayışı ülkedeki güvenlik sorununu kötüleştiren en önemli faktörler arasında sıralanıyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Son yıllarda soygun ve insan kaçırma gibi nedenlerle düzenlenen silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'da silahlı çeteler tarafından 2019'un ilk yarısında düzenlenen saldırılarda bin 460 kişinin hayatını kaybetmesi ülkedeki güvenlik sorununu tekrar gündeme getirirken, uzmanlar, silahlı çetelerin gerekli önlemler alınmazsa terör örgütü Boko Haram'dan bile tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor.

Sahel Bölgesi Güvenlik Yönetim Merkezi Müdürü Kabir Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Zamfara, Sokoto, Katsina, Taraba ve Kaduna eyaletlerinde faaliyet gösteren silahlı çetelerin ülkenin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi.

Silahlı çetelerin zamanla yöntem değiştirdiğine dikkati çeken Adamu, "Silahlı kişiler ya da çeteler ilk önce çobanlara saldırarak hayvanları çaldılar. Zamanla bu tür saldırılar daha profesyonel hale gelmeye başladı ve bu örgütlerin sayısı arttı. Bugün artık fidye için insan kaçırıyorlar." şeklinde konuştu.

Adamu, hayvanları çalınan ve saldırıya uğrayan Fulani çobanların da kendilerini korumak ve intikam almak için silah temin ettiklerini ve böylece bölgedeki olayların kitlesel kanlı çatışmalara dönüştüğünü dile getirdi.

- "Silahlı çeteler Boko Haram'dan daha tehlikeli olabilir"

Silahlı çetelerin amacının başlangıçta iyi anlaşılmadığına vurgu yapan Adamu, "Medya, başlangıçta silahlı kişilerin saldırılarını çobanlar ya da Fulanilere mal etti. Gerçeğe bakacak olursak bu olayın mağdurları en çok Fulani'dir." diye konuştu.