GRAFİKLİ - Nükleer silahlanma gerilimi İkinci Dünya Savaşı sonrası zirvede

MEHMET ALACA - Dünyadaki toplam nükleer silahların yüzde 92'si ABD ile Rusya'da bulunurken, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, son yıllardaki silahlanma yarışı ve küresel güçler arasında rekabetin artmasıyla nükleer silah kullanma ihtimalinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli sürece girdiğini vurguluyor. BM Silahsızlandırma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) Direktörü Renata Dwan, dünyada nükleer silahların kullanılma riskinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyede olduğunu açıkladı. Yeni savaş türlerinin ortaya çıkmasının geleneksel silah kontrol düzenlemelerini geçersiz kıldığını vurgulayan Dwan, nükleer silah sahibi tüm devletleri meseleyi çok ciddiye alması konusunda uyardı. Dünyadaki en büyük caydırıcı güç olarak görülen nükleer silahların bir kenti yok etme, yüz binlerce kişiyi öldürme, uzun süreli etkileriyle de çevreyi ve gelecek nesillerin hayatlarını tehlikeye atma özelliği bulunuyor. Nitekim ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sürerken 6 ve 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmasıyla yaklaşık 200 bin insan hayatını kaybetti. Tarihteki ilk ve tek nükleer silah kullanımı olarak gösterilen bu saldırılar sembol olarak gösteriliyor. Birçok uzmana göre, son yıllarda dünyada artan silahlanma yarışı ve ABD'nin Çin ve Rusya ile yaşadığı gerginlikler ise nükleer silahların bir kez daha kullanılması ihtimali endişelerini artırıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ortadan kaldırılması için yürütülen çalışmalara rağmen yarattığı yıkım açısından "en tehlikelisi" olduğu belirtilen nükleer silahlara 9 ülkenin sahip olduğu tahmin ediliyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2018'de yayınladığı "SIPRI Yıllık 2018" raporunda, ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin yaklaşık 14 bin 465 nükleer silah bulundurduğu belirtiliyor. - Nükleer silahların yüzde 92'si ABD ve Rusya'da ABD ve Rusya dünyadaki toplam nükleer silah başlığı sayısının yüzde 92'sini elinde tutuyor. Şu anda yaklaşık 6 bin 450 nükleer başlığa sahip olduğu tahmin edilen ABD yönetimi, ilk nükleer denemesini 16 Temmuz 1945 tarihinde "Trinity" adıyla New Mexico’da gerçekleştirdi. 1945 ile 1992 yılları arasında toplam bin 54 nükleer test gerçekleştiren ABD, 1 Kasım 1952’de Trinity’nin 500 katı gücündeki ilk hidrojen bombası denemesini yaptı. Bazı NATO üyesi ülkelerde de nükleer silah konuşlandırdığı düşünülen ABD'nin 1984'e kadar Kanada'da, 1991’e kadar Güney Kore’de, 1992'ye kadar Birleşik Krallık'ta ve 2001'e kadar Yunanistan'da nükleer silah bulundurduğu biliniyor.

Sovyetler Birliği’nin (SSCB) mirasçısı Rusya’nın ise bugün yaklaşık 6 bin 850 nükleer silah başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. İlk nükleer denemesini 29 Ağustos 1949’da Kazakistan’ın Semipalatinsk şehrinde gerçekleştiren SSCB, 22 Kasım 1955'te ilk hidrojen bombasını yaptı. Ülke ayrıca 1949 ile 1990 yılları arasında 715 deneme gerçekleştirdi. - Fransa'nın 300 nükleer başlığı bulunuyor Yaklaşık 300 adet nükleer başlık bulundurduğu belirtilen Fransa, ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta yaptı. 1996 yılına kadar 210 ayrı test gerçekleştiren ülke, 24 Ağustos 1968’de hidrojen bombası elde etti. Nükleer cephanesini "Trident" olarak adlandıran İngiltere de ilk nükleer denemesini 3 Ekim 1952'de gerçekleştirirken 8 Kasım 1957’de de hidrojen bombası elde etti. Son verilere göre halen İngiltere yaklaşık 215 adet nükleer silah başlığı bulunduruyor. - Asya'da nükleer silahlanma artıyor ABD ile küresel alanda rekabet eden bir diğer nükleer güç Çin ve uzun yıllardır aralarında gerilim yaşanan Hindistan ile Pakistan da nükleer silahlanmasını artırıyor.