GRAFİKLİ - ÖSO’dan Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’ya operasyon

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine yönelik saldırılar düzenlediği köylerden Malikiyye'yi ele geçirdi.
ÖSO, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan terör unsurlarına yönelik başlattığı operasyonda, Azez ilçesine bağlı Malikiyye köyünü de kurtardı.
Son haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarına yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, yaklaşık 1 saat önce Malikiyye'nin kuzeydoğusundaki Maaranaz köyü de ele geçirilmişti.
YPG/PKK'lı teröristler, bölgedeki en büyük askeri üs konumundaki Minniğ'in Havaalanı'nın batısındaki Malikiye'den muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sızma girişimlerinde bulunuyordu.
ÖSO’nun terör örgütüne yönelik başlattığı operasyon sürüyor.
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