GRAFİKLİ - Özel Harekatı vuran FETÖ'cü pilot, savcılık beyanını inkar etti

KÜBRA KARA/CEMİL MURAT BUDAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayarak 51 polisi şehit eden eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli, savcılık ifadesinde o gece bombalama faaliyetinde bulunduğunu ve teşebbüsten haberi olduğunu itiraf etti ancak mahkemedeki savunmasında bu beyanlarını inkar yoluna gitti.

FETÖ'nün darbe girişiminde aktif görev alan askerler, o gece yaptıkları eylemlerini savcılıkta itiraf etmelerine rağmen cezaevine girince örgüt talimatı çerçevesinde sabit delillere rağmen inkar yolunu seçti. Fotoğraflar ve telsiz konuşmalarıyla tescillenen delilleri dahi reddeden FETÖ'cü askerler, savunmalarında darbeden haberdar olmadıklarını öne sürüyor.

Darbe girişimi gecesi bombalama faaliyetinde yer alan eski yarbay Mustafa Azimetli de bu isimlerden biri.

Akıncı Üssü'nden 15 Temmuz gecesi "Aslan 1" koduyla havalanan ve Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran F-16 pilotu Azimetli, savcılıktaki ifadesindeki itiraflarına rağmen mahkemede, bombalama yapmadığını, havada bir süre kalıp indiğini öne sürdü.