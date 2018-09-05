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GRAFİKLİ - Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Arif Alvi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Geçerli 660 oyun 353'ünü alan Arif Alvi, Pakistan'ın 13. cumhurbaşkanı oldu - Alvi'nin babası, Hindistan'ın ilk başbakanı Nehru'nun diş hekimiydi - Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı ABD'de diş hekimliği üzerine yüksek lisans yaptı - Darbe yönetimine karşı katıldığı protestolarda vurulan Alvi'nin vücuduna giren kurşun, bugün hala sağ kolunda duruyor - Halk sağlığı ve çevre temizliği üzerine çalışmalar yapan Alvi, temizlik kampanyalarında çöp topladı

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan'da, 6 farklı mecliste aynı anda yapılan seçim sonuçlarına göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucularından Arif Alvi, ülkenin 13. cumhurbaşkanı seçildi.

Pakistan Seçim Komisyonunun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan 660 oyun 353'ünü alan Alvi, diğer iki rakibini geride bırakarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Alvi, ülkede 7 cumhurbaşkanı çıkaran Pakistan Halk Partisi ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz dışında, meclise farklı bir partiden giren ilk siyasetçi oldu.

Meslek olarak babası gibi diş hekimliğini seçen Alvi, siyasi bir figür olmanın dışında, özellikle temiz çevre, temiz içme suyu ve okul binalarının yenilenmesine yönelik faaliyetleriyle tanınıyor.

- Babası Nehru'nun dişçisiydi

Pakistan'ın kurulmasıyla Hindistan'dan ayrılan bir ailenin çocuğu olan Alvi 1949'da Karaçi'de doğdu.

Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun diş hekimi olan babası Habiburrahman Elahi Alvi gibi diş hekimi olmak isteyen Alvi, Karaçi'de tamamladığı ilk ve orta öğreniminin ardından Lahor Üniversitesine bağlı De'Montmonrency Diş Hekimliği Koleji'nde eğitim aldı.

ABD'deki Michigan Üniversitesinde 1975 yılında prostetik diş tedavisi üzerine yüksek lisans yapan Alvi, ikinci yüksek lisansını ise 1984'te San Francisco'daki Pasifik Üniversitesinde ortodonti üzerine yaptı.

Eğitiminin ardından Pakistan'a dönen Alvi, adını taşıyan bir diş hastanesi açtı. Amerika Ortodontistler Kurumu, Pakistan Diş Hekimleri Odası, Pakistan Uluslararası Diş Hekimleri Konferansı, Asya-Pasifik Diş Hekimleri Federasyonu üyeliği ve Pakistan Tabipler ve Cerrahlar Koleji, Ortodonti Fakültesi Dekanlığı yapan Alvi, Dünya Diş Hekimleri Federasyonu Konseyinin de üyesi.

- Siyasi kariyerine Cemaat-i İslami'de başladı

De'Montmonrency Diş Hekimliği Koleji'nde öğrenci konseyi başkanlığı yapan Alvi, 1969 yılında ülke yönetimini elinde bulunduran General Eyüp Han'a karşı yapılan protestolarda aktif olarak yer aldı.

Eylemlerde silahla vurulan Alvi'nin vücuduna giren kurşun, bugün hala sağ kolunda duruyor.

Aktif siyasete Cemaat-i İslami'de (JI) başlayan Alvi, 1979'da Karaçi Eyalet Parlamentosuna girmek için aday olduysa da seçimin iptal edilmesiyle seçilemedi. 1988'de de hem JI'den hem de siyasetten uzaklaştı.

İmran Han ile 1996'da Pakistan Adalet Hareketi (PTI) kurucuları arasında yer alan Alvi, 2001'de parti genel başkan yardımcısı, 2006'da ise genel sekreteri oldu. Parti iç tüzüğünün hazırlanmasında görev alan Alvi, PTI'nın Sindh eyalet lideri olarak görev yaptı.

Bu süreçte milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Alvi, ilk kez 2013'te milletvekili olarak federal meclise girdi. Son olarak temmuz ayında yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçilen Alvi, partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi.

Dün yapılan seçimde geçerli 660 oyun 353'ünü alan Alvi, Pakistan'ın 13. cumhurbaşkanı oldu.

- Halk sağlığı, eğitim ve temizlikle ilgili faaliyetleriyle tanınıyor

Alvi, milletvekili seçildiği Karaçi'nin dar gelirli insanlarının yaşadığı bölgelerinde yaptığı temizlik çalışmalarıyla sık sık basında yer alıyor.

Yerel ve federal hükümetten maddi yardım almadan, sadece bağışlarla yürüttüğü kampanyalara bizzat katılan Alvi, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla yer aldığı çalışmalarda sokakları temizledi, çöp topladı.

Toplanan bağışların okul binalarının yenilenmesi ve eksiklerinin giderilmesinde kullanılmasını sağlayan Alvi, özellikle Demiryolları Bakanlığının desteğiyle başlatılan kampanyaya öncülük etti.

Bu kampanya ile 25 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 1.3 milyon lira) yardım toplanarak okulların bilim laboratuvarı, spor salonu, güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.

Alvi ayrıca ücretsiz sağlık hizmetlerine de destek verdi. Karaçi'de Ücretsiz Göz Kampı projesine katkı veren Alvi, 30 bini aşkın kişinin kontrolden geçirilmesini sağladı. Bu kişilerin bir kısmına katarakt ameliyatı başta olmak üzere çeşitli tedaviler uygulandı.

Şerit ve kaldırım düzenlemesi bulunmayan Karaçi Cinnah Hastanesi yolunun iyileştirilmesini de Alvi ve PTI'nın bölge milletvekilleri üstlendi.

Karaçi'deki su kıtlığı ve temiz suya ulaşma problemine ilişkin çalışmalarda da bulunan Alvi, özellikle milletvekili seçildiği bölgede 17 arıtma tesisi kurulması için çalışmalarda bulundu.

Atık su, çöp ve geri dönüşüme ilişkin çalışmalar da yürüten Alvi, milletvekili seçildiği Karaçi'nin NA 247 seçim bölgesindeki açık kanalın halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle düzenleme çalışmalarına başladı.

Açık kanalı kapalı hale getirecek 370 metrelik boru hattını tamamlayan Alvi ve PTI üyelerinden oluşan grup, çöp kamyonları getirterek bölgedeki atıkları da topladı.

Pakistan'da cumhurbaşkanı seçimi, parlamentonun alt ve üst kanadının yanı sıra Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerinde olmak üzere 6 mecliste aynı anda yapılıyor.

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Pakistan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi Pakistan cumhurbaşkanlığı seçimi

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