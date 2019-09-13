GRAFİKLİ - Pamukkale'yi 8 ayda 1 milyon 732 bin kişi ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından Pamukkale'de bu yıl 8 aylık dönemde ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 25 artarak 1 milyon 732 bin 167'ye ulaştı. Beyaz travertenleri, şifalı suları, tarihi ve kültürel kalıntılarıyla turistlere geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanan uygarlığın izlerini görme imkanı sunan Pamukkale, turist çekmeyi sürdürüyor. Turistler, travertenleri, şifalı suları, ATV motor ve sıcak hava balon turlarının düzenlendiği bölgenin eşsiz güzelliklerini görmek için Pamukkale'yi tercih ediyor. Termal sularıyla şifa dağıtan Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ndeki tarihi yapılar, bölgeye dünyanın her yerinden ziyaretçi çekiyor. "Kleopatra Havuzu" olarak da bilinen antik havuz, antik tiyatro, Cehennem Kapısı, Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Filupus'un mezarı ve diğer tarihi zenginlikleriyle ilgi odağı olan Pamukkale, bu yıl ziyaretçi sayısında rekora koşuyor. Ayrıca son 4 yılda sıcak hava balon turlarının büyük oranda arttığı Pamukkale'de, günde ortalama 500 turist, güneşin doğuşunu gökyüzünden izleme şansını yakalıyor.

Pamukkale'ye bu yıl ocak ayında 60 bin 152, şubatta 72 bin 55, martta 137 bin 566, nisanda 150 bin 113, mayısta 237 bin 121, haziranda 300 bin 14, temmuzda 370 bin 26 ve ağustosta 405 bin 120 giriş yapıldı. Böylece yılın sekiz aylık dilimindeki ziyaretçi sayısı 1 milyon 732 bin 167'ye ulaştı. Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2016 yılında 1 milyon 245 bin, 2017'de 1 milyon 661 bin 423, 2018'de 2 milyon 128 turist ziyaret etmişti. - "Pamukkale altın yılını yaşıyor" TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konukların eşsiz güzellikteki travertenlerde termal suyla temas ederek buradaki güzelliği yaşama şansını bulduğunu söyledi. Antik havuzda tarihi sütunlar arasında yüzen ziyaretçilerin Hierapolis Ören Yeri'ni de gezdiğini hatırlatan Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pamukkale bu yıl altın yılını yaşıyor. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren ziyaretçiler adeta bölgeye akın etti. Geçen yıla göre ziyaretçi sayılarımızda yüzde 25'lik bir artışı gözlemliyoruz. Her mevsim ziyaretçi alan Pamukkale bu yıl rekora koşuyor. Ayrıca Pamukkale'nin bu yıl en çok turist çeken ören yerlerinin başında yerini alacağını tahmin ediyorum. 2019 yılı sonuna kadar 2 milyon 600 bin kişiyi misafir ederiz diye düşünüyorum."