GRAFİKLİ- Pasif direnişin sembolü Gandi

Ailesi tarafından Hindu tahsil ve terbiyesine göre yetiştirilen Gandi, Jainizm öğretisini benimsedi.

Hindistan'da binlerce yıllık gelenek olan ve toplumu sosyal tabakalara bölen Hindu kast sistemi içerisinde "Vaişya-Tacirler" sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olan Gandi, 2 Ekim 1869'da Gucerat eyaletinin Porbandar şehrinde doğdu.

Gandi, Hindistan'da "Ulusun babası" olarak nitelendirilirken, bugün hala devlet dairelerinde, sokaklarda, evlerde hemen her yerde resimleri bulunuyor ve halk içinde "Bapu (Baba)" olarak anılıyor.

Doğumunun 150. yılında gerek Hindistan'da gerekse farklı coğrafyalarda hatırası ve mirası yad edilen Gandi, haksızlığa karşı duruşu, sade yaşantısı, kendine yetebilme ilkesi ve şiddete başvurmayan protesto gösterileriyle tanındı.

MUHAMMET NAZIM TAŞCI - Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin lideri Mohandas Karamchand Gandi, Güney Afrika'daki Hint azınlıkların haklarının savunulması, Hint bağımsızlık mücadelesindeki rolü ve şiddet kullanmama doktrinini ifade eden "Satyagraha" eylemleriyle tarihe geçti.

Gandi, şiddete başvurmama, vejeteryan beslenme, oruç tutma ve meditasyon gibi ilkelere sahip bu öğretiye hayatının geri kalanında sadık olmaya gayret gösterdi.

Henüz 13 yaşındayken Kasturba Makhanji ile evlenen Gandi'nin bu evlilikten biri henüz bebekken yaşamını yitiren 5 çocuğu oldu.

Gandi, 18 yaşına geldiğinde hukuk okumak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Eğitimini tamamlayıp Hindistan'a döndükten bir süre sonra 1893'te "Dada Abdullah & Co" adlı Hint şirketin avukatı olarak gittiği Güney Afrika'da Hint işçilerin haklarını korumak için mücadele verdi ve bu kapsamda 1894'te Natal Hint Kongresi'ni kurdu.

- Satyagraha eylemleri

Gandi'nin şiddet içermeyen eylemi "Satyagraha" gerek Güney Afrika'da gerekse Hindistan'ın bağımsızlık sürecinde en etkili mücadele yöntemlerinden biri oldu.

Sanskritçe'de "Satya (Hakikat, gerçek)" ile "Agraha (Güçlü bağlanma, tutuş)" anlamında iki kelimenin birleşmesiyle meydana gelen "Satyagraha" haksız yasalara veya emirlere karşı sivil itaatsizlik veya pasif direniş uygulayarak güç kullanmadan sosyal adalet arayışını simgeledi.