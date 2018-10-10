MUHAMMED BOZTEPE - Çocukluktan gençliğe geçiş yapan erkek ve kızları kirli emellerine alet eden ve 14-18 yaş aralığını kendine hedef seçen PKK/KCK'nın ağında, ailelerinden koparıp zorla savaştırdığı 679 çocuk bulunuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, amacına ulaşmak için kadın-çocuk, genç-yaşlı ayrımı yapmadan insanları katleden, her türlü şiddeti mübah gören bölücü terör örgütü, varlığını devam ettirebilmek için kadınların ve gençlerin desteğine büyük önem veriyor.

Gençlik tanımında herhangi bir yaş sınırlaması bulunmayan PKK/KCK, ebeveynlerinden bağımsız olarak sokağa çıkabilen, eylem ve etkinliklere katılabilen her bireyi "genç" olarak nitelendiriyor.

Örgütlenme çalışmalarında henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten kaçınmayan terör örgütü, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için "yiğitlik", "mertlik", "fedakarlık" gibi kavramlara vurgu yaparak psikolojik etkileme yöntemlerine başvuruyor.

Kuruluş yıllarında elemanlarının büyük bir bölümünü lise çağındaki erkek ve kız çocuklardan devşiren terör örgütü, silahlı faaliyetlerini tırmandırmaya başladığı 1980'li yıllarda da bu anlayışı çerçevesinde yaylaları basarak çoğunluğu 15-16 yaş civarında olan çocukları sözde "savaşçı" olarak kaçırdı.