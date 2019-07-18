GRAFİKLİ - PKK'nın son kurbanı Ayaz ve Nupelda kardeşler oldu

Asker-polis, kadın-erkek, genç-yaşlı, bebek-çocuk gözetmeksizin saldırılarını sürdüren terör örgütünün en masum mağdurları ise bebekler ve çocuklar oldu.

Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde, 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen PKK, kırsalda umduğunu bulamadığı için eylemlerini şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kasteden katliamlar gerçekleştirdi.

Türkiye'de 35 yıl boyunca barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra halka korku salmak amacıyla sivilleri de hedef alan eli kanlı örgütün gerçekleştirdiği katliamlar hafızalardan silinmedi.

DİYARBAKIR (AA) - Hain ve kanlı saldırılarıyla bebek, çocuk, genç, kadın, yaşlı çok sayıda kişiyi katleden, binlerce aileye yüreklerden ve hafızalardan silinmeyen acılar yaşatan terör örgütü PKK'nın son kurbanı Ayaz ve Nupelda kardeşler oldu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Mayıs'ta bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeni Servet (23) ve 13 yaşındaki Diyar Bilen hayatını kaybetti.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun yaşama hakkı küçük yaşta elinden alındı. Çok sayıda çocuk ise saldırılardan yaralı kurtulsa da kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını büyük zorluklarla sürdürmek durumunda kaldı.

Söz konusu ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik güçlerine yardımcı olduğu sırada teröristlerin hain saldırısı sonucu Eren Bülbül ve Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, bir güvenlik görevlisi yaralandı.

- 10 Ekim 1987'de Şırnak'ın Çobandere mezrasına baskın yapan teröristler, birçoğu yaşlı, kadın ve kundaktaki bebek olmak üzere 13 kişiyi katletti. Ağır yaralanan 9 kişi, tedavi altına alındı.

Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar bebek ve çocukları hedef alan saldırılarından bazıları şöyle:

- Öğrencileri hedef aldılar

PKK, saldırılarını kırsalda sürdürdüğü dönemde, şehirlerde de kanlı eylemler gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 73 kişi yaralandı.

Terör örgütü PKK'nın eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları da oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 23 Nisan 2011'deki kutlamalar için 23 Nisan İlkokulu'nun bahçesinde toplanan çocuklara, maskeli bir grup havai fişeklerle saldırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı ancak 7-14 yaşlarındaki çocuklara yönelik saldırı hafızalarda iz bıraktı.

Teröristler, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 27 Mayıs 2011'de imam hatip lisesi öğrencilerinin bulunduğu yurda molotofkokteyli ile saldırdı. Yurt binasında çıkan yangın sonucu 3 öğrenci yaralandı.

- Şehirlerdeki hain terör saldırıları

Terör örgütü, İstanbul Güngören'de 2008'de vatandaşları hedef aldı. Çöp tenekesine yerleştirilen bombanın patlamasından 10 dakika sonra 50 metre ileride yine bir başka çöp tenekesinde daha güçlü bir patlama yaşandı. Saldırıda, ilk patlama sonrası yardıma gidenler de hedef alındı. Araç trafiğine kapalı ve vatandaşların yoğun olduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, Aleyna Çelik (3), Taha Yıldızlı (5), Murat Ağca (12) ve Şeyma Özkan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 154 kişi hastaneye kaldırıldı.