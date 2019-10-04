GRAFİKLİ - Portekiz sandıkta siyasi ve ekonomik istikrarın devamını arıyor

Son yayımlanan anket sonuçları seçimlerin galibinin önemli bir farkla PS olacağı konusunda birleşse de sosyalistlerin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etmesinin zor olacağı tahminleri yapılıyor.

6 Ekim'de sandık başına gidecek Portekizlilerden daha geniş kapsamlı bir destek isteyen Costa, "İstikrarlı bir 4 yıl geçirdik ve İspanya 4 yılda dördüncü seçimini yapacak. Biz gelecekte böyle bir şey yaşamamalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, seçim kampanyalarında komşu ülke İspanya'daki siyasi istikrarsızlığa işaret ederek, Portekizlilerin aynı hataya düşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sosyalist lider Antonio Costa'nın başbakanlığında Kasım 2015'te kurulan azınlık hükümetine rağmen istikrarlı bir çıkış gösteren Portekiz'de anketler pazar günkü seçimlerde Sosyalist Parti'yi (PS) açık favori gösteriyor.

MADRİD (AA) - ŞENHAN BOLELİ - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 4 yılda gösterdiği siyasi ve ekonomik istikrarla iyi bir çıkış yakalayan Portekiz, pazar günü genel seçime gidiyor.

Portekiz'de 230 sandalyeli mecliste 2015'teki seçimlerde çıkardığı 86 milletvekili ile ikinci büyük parti olan PS'nin bu seçimlerde milletvekili sayısını 115'e (meclis çoğunluğu için 116 gerekiyor) çıkarması bekleniyor.

Portekiz'de "imkansız" gibi gösterilen sol ittifakı kurmayı başaran Costa'nın, son 4 yılda dış destek aldığı Komünist Parti (PCP) ve Sol Blok (BE) partilerine pazar günkü seçimlerin ardından ihtiyaç duymayabileceği ya da en azından elini çok daha güçlendireceği öngörülerinde bulunuluyor.

PS'nin en güçlü rakibi olan ve mevcut durumda mecliste en çok milletvekiline sahip merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) ise bu seçimlerde ciddi oy kaybına uğrayacağı tahmin ediliyor.

- Portekiz meclisinde aşırı sağa yer yok

Bu arada Portekiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında aşırı sağın en güçsüz olduğu ülkelerden biri olarak dikkati çekiyor.

AB ülkeleri arasında, İngiltere ve İrlanda sayılmazsa, Malta ve Lüksemburg ile birlikte aşırı sağın mecliste temsil edilmediği ülkelerden biri de Portekiz olarak biliniyor.