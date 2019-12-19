GRAFİKLİ - Protestoların sürdüğü Lübnan nasıl bir sistemle yönetiliyor?

MAHMUT GELDİ - Lübnan'da Müslüman ve Hristiyanlar arasında yönetimi yarı yarıya paylaşmayı öngören sistem, her zamanki gibi yine yeni hükümeti kurma konusunda kilitlenmiş durumda.

Çok kimlikli toplumsal yapısına göre şekillenen siyasi bir sisteme sahip 4 milyon nüfuslu Lübnan, her parlamento veya cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından hükümet kurma sürecinde bakanlıkların dağılımı konusunda aylarca süren anlaşmazlıklara sahne oluyor.

Lübnan'da geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimden sonra Müslüman ve Hristiyanların farklı siyasi partileri arasında yaklaşık 9 ay süren sıkı pazarlıklar sonucu kurulan ulusal birlik hükümeti, ekonomik kriz ve ardı arkası kesilmeyen vergilere karşı halkın sokağa dökülmesi üzerine 29 Ekim'de istifa etmek zorunda kaldı.

- Yeni hükümeti kurma süreci halkın talepleri doğrultusunda gitmiyor

Lübnan'da 17 Ekim'de sokağa dökülerek hükümeti istifaya zorlayan halk, ülkede her geçen gün büyüyen ekonomik krizin önüne geçmesi için mevcut siyasi partiler yerine teknokratların oluşturacağı yeni kabinenin bir an önce kurulması talebiyle eylemlerine devam ediyor.