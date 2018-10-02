HABER

GRAFİKLİ - Rusya'nın Suriye'deki askeri bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:39 | Son Güncelleme

Rusya'nın Suriye'deki ilk askeri operasyonunun üzerinden üç yıl geçti - Operasyonlara 434’ü general, 25 bin 738’i subay olmak üzere toplam 63 bin 12 Rus askeri katıldı - Rusya, silahlarının test alanı haline getirdiği Suriye'de, 231 farklı türde yeni veya modernize edilmiş silah kullandı - Müdahalenin Rusya'ya resmi maliyeti ise 112 asker ve 4 milyar 375 milyon dolar civarında

ALİ CURA - Rusya, Suriye'de üç yıl önce başlattığı askeri operasyonlar sayesinde yeni silahlarını test ederken, askeri personeline savaş tecrübesi kazandırdı.

Rusya, Suriye'deki operasyonlarına terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015’te başlamıştı.

Son 3 yılda Esed rejimine hava desteği sağlayan Rusya'nın müdahalesi, askeri muhaliflerin güç kaybetmesiyle sonuçlandı.

Halihazırda rejim güçleri, 185 bin 180 kilometrekare büyüklüğündeki ülkenin 109 bin 136 kilometrekaresine hakim durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık 2017’de Suriye’de teröristlere karşı operasyonların sona erdiğini ve asker sayısını azaltmaya gideceğini duyursa da, Rus silahlı kuvvetleri Tartus ve Hımeymim askeri üslerinden rejime destek mahiyetinde operasyonlara yer yer devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Lazkiye bölgesinde bulunan Hımeymim Rus hava üssünden yapılan operasyonlara 12 Su-24, 10 Su-25 CM, 4 Su-30 CM, 4 Su-34, 2 Su-25, 1 An-30, 1 İl-20 olmak üzere toplam 34 Rus savaş uçağı katılırken, 12’si Mi-24 ve 4’ü de Mi-8 tipi helikopter olmak üzere 16 Rus helikopteri aktif olarak operasyonlarda görev aldı.

Suriye’deki operasyonlara 434’ü general, 25 bin 738’i subay olmak üzere toplam 63 bin 12 Rus askeri katıldı. Operasyonlara katılan askeri personel savaş tecrübesini artırarak Rusya'ya döndü.

- Suriye test alanı oldu

Suriye, Rusya'nın yeni silahlarını test ettiği yer haline geldi. Ruslar, bölgedeki operasyonlar boyunca 231 farklı türde yeni veya modernize edilmiş silahlar kullandı.

Putin, 8 Haziran'da canlı yayında halkın karşısına çıkarak, Suriye’de Rusya’nın yeni silahlarının test edildiğini ve Rus ordusunun savaş tecrübesi kazandığını itiraf etti. Putin, “Savaş meydanında silahlı güçlerimizi kullanmak eşsiz bir deneyim, silahlı güçlerimizi geliştirmek için eşsiz bir araç. Hiçbir tatbikat, çatışma koşullarında güç kullanımıyla kıyaslanamaz.” ifadesini kullanmıştı.

Tu-160 stratejik bombardıman uçağı Sovyetler Birliği döneminde 1987'de üretilse de ilk savaş görevini Suriye'de yaptı. Bu savaş uçağı ile uzun menzilli havadan karaya stratejik seyir füzesi X-101 ilk kez bölgede kullanıldı.

Rus yapımı meşhur T-90 tanklarının modernize edilmiş, yeni optik ve elektronik sistemlerle donatılmış olanları aktif olarak Suriye'nin farklı bölgelerinde operasyonlara katıldı.

Sadece 6 tane öncül üretimi yapılan beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ile modernize edilmiş Su-35 avcı uçağı, Mi-28H savaş helikopteri, kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi Pantsir-S Rusya'nın Suriye'de test ettiği silahlar arasında bulunuyor.

Rus hava kuvvetlerine ait uçaklar, operasyonlar boyunca 20 binden fazlası gece olmak üzere 39 binden fazla uçuş gerçekleştirdi.

Rus deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ise 189 sefere katıldı. Rus Admiral Kuznetsov uçak gemisinden Suriye’ye yapılan operasyonlarda 420 uçuş gerçekleştirilirken, insansız hava araçları 25 bin defadan fazla havalandı.

- Uzun menzilli deniz aşırı seyir füzeleri ilk kez denendi

Rus silahlı kuvvetleri operasyonların başlangıcında Hazar Denizi’ndeki gemilerinden gönderdiği seyir füzeleri ile Suriye’deki hedefleri vurdu. Ruslar, ilk defa gerçek bir operasyonda uzun menzilli deniz aşırı seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirdi. 100 tanesi farklı denizlerdeki gemilerden, 66 tanesi de havadan Tu-160 ve Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile atılan toplam 166 seyir füzesi Suriye’deki hedefleri vurdu.

Rus Tu-22 M3 tipi bombardıman uçakları Rusya'dan Suriye’ye uzun menzilli uçuşlar yaparak, 215 hedefi bombaladı.

Askeri birliklerinin ve üslerinin güvenliği açısından Rusya, S-300 ve S-400 hava savunma füze sistemlerini de Suriye topraklarına yerleştirdi.

Kremlin ile dolaylı olarak bağlantısı olduğu iddia edilen, sayıları 3 bini bulan ve Rus vatandaşlarından oluştuğu öne sürülen Wagner isimli özel bir silahlı grubun Suriye’deki kayıpları gizli tutulduğu için bilinmiyor. Ancak Rusya'nın resmi rakamlarına göre Suriye’de 112 Rus askeri öldü. Bu askerlerden 39’u An-26 uçağı kazasında ve 15’i de İl-20 uçağının Suriye füzesiyle vurulması sonucu ölürken, kalanlar ise farklı operasyonlarda yaşamını yitirdi.

Ayrıca Ruslar üç yıl boyunca operasyonlar esnasında 8 uçak, 7 helikopter ve birkaç zırhlı araç kaybetti.

Rusya’nın Suriye’de üç yıllık operasyonun maliyetinin ise 4 milyar 375 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Jirki aşiretinin lideri, düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladıJirki aşiretinin lideri, düğünlerde havaya silah sıkılmasını yasakladı
Can Dündar'a adliye önünde saldırı davasında kararCan Dündar'a adliye önünde saldırı davasında karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

Taksim'de tecavüz dehşeti davasında karar

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Manisa'da otobüste genç kıza taciz! 'Gel bir kere öpeyim'

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.