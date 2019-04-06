İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Hayatı, edebi kişiliği ve sanatıyla öne çıkan divan edebiyatı şairlerinden Baki, vefatının 419. yılında yad ediliyor.

Asıl adı Abdülbaki Mahmut olan şair, 1526'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kısa süre saraç çıraklığı yapan Baki, daha sonra medreseye başladı. Devrin ünlü alimlerinden Karamanlı Ahmet Efendi ile Mehmet Efendi'den dersler alan Baki, tarihçi Hoca Sadettin Efendi ve şair Nev'i ile ders arkadaşlığı da yaptı.

Baki, 18-19 yaşlarına geldiğinde İstanbul'un en beğenilen genç şairlerinden biri olurken hocası Mehmet Efendi için yazdığı "Sümbül Kasidesi" ile ününü artırdı ve dönemin ünlü şairlerinden Zati'nin dikkatini çekti.

Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a 1554'te takdim ettiği kasidesi ile padişahın da ilk defa dikkatini çeken şair, Süleymaniye Medresesi'nde derslerine devam ettiği Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi'nin Halep kadılığına atanmasının ardından Halep'e gitti.

Şair Baki, İstanbul'a döndükten sonra 1560'ta Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanıştı, 1564'te ise padişahın isteğiyle Silivri'deki Piri Paşa Medresesi'nde göreve başladı.