GRAFİKLİ - Sarı yeleklilerin gösterilerinde polis şiddetinin bilançosu

PARİS (AA) - Fransa'da üç aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemlerinde polisin kullandığı biber gazı kapsülü 1 kişinin yaşamını yitirmesine ve 368 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Mediapart internet sitesi, protestolarda hükümetin gerekliliğini savunduğu biber gazı nedeniyle ölen ve yaralananların sayısını açıkladı.

Buna göre eylemlerde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetti, 5 kişinin eli koptu, 21 kişi gözünü kaybetti, 204 kişi başından, 13 kişi elinden, 41 kişi gövdesinden, 68 kişi bacaklarından ve 16 kişi belinden yaralandı.

Yaralananların 56'sının gazeteci ve 37'sinin lise öğrencisi olduğu belirtilirken polisin, 80 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti.