GRAFİKLİ - Seçim arifesinde Netanyahu'yu bekleyen yolsuzluk dosyaları

İsrail Başbakanı, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

Netanyahu hakkında, 4000 numaralı "rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığına", 1000 ve 2000 numaralı "yolsuzluk ve görevi kötüye kullandığına" ilişkin dosyalar nedeniyle iddianame hazırlanması beklenirken, İsrail Başbakanı 3000 numaralı yolsuzluk dosyasından ise aklandı.

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - Genel Seçimin eşiğindeki İsrail'de, iktidar için sıkı bir yarışa giren Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 3 yolsuzluk dosyası bekliyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ila 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu'nun, kendisi ve ailesi lehine haber yapılması için Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi ve yayıncısı Arnon Mozes ile gerçekleştirdiği toplantılar yer alıyor. Dosya, Netanyahu ve ailesi hakkındaki olumlu haberlere karşılık Yedioth Ahronoth'un rakibi İsrael Hayom gazetesine baskı yapıldığı iddiasını da barındırıyor.

- Netanyahu hakkındaki suçlamalar son bulmadı

İsrail yerel basınında 21 Mart'ta Başsavcılık Ofisinin Netanyahu hakkında, Seadrift Coke şirketinin satışından elde ettiği yüksek kara ilişkin yeni dosya açmayı planladığına dair iddialar yer alıyor.

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun İsrail polisi tarafından aklandığı, İsrail'in Alman denizaltılarını satın almasına ilişkin 3000 numaralı dosya hakkında soruşturmaya katılan yasa uygulayıcıları, bunun açık bir çıkar çatışması olduğunu ifade etti.