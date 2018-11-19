GRAFİKLİ - Seçim heyecanı yaklaşıyor

AYLİN SIRIKLI DAL - Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran'da sandık başına giden Türk seçmeni, bu kez 31 Mart'ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) seçimle ilgili çalışmalar sürüyor. YSK tarafından hazırlanacak seçim takvimi, 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak.

Açıklanması beklenen seçim takvimine göre, seçim sürecinin başlamasıyla ilk olarak seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

Ardından siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri istenecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması, www.ysk.gov.tr'de de seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da ocak ayının ikinci haftasında başlanacak.

Takvime göre, ocak ayının son günlerinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Aynı gün siyasi partilerin, ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler, ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazlar başlayacak.