GRAFİKLİ - Şehir hastanelerinde "24 saat nöbet" uygulaması devrede

Koca, şehir hastanelerini sadece sağlık hizmetinin verildiği tesisler olarak tanımlamanın yetersiz kalacağını söyleyerek, geleceğin hastaneleri olarak inşa edilen bu hastanelerinin mükemmeliyet merkezlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmalarının da öncüsü olacağını belirtti.

Şehir hastanelerinin bulundukları yerlerde nitelikli hasta odası ve yatak sayısını artırmakla kalmadıklarını aktaran Bakan Koca, bu hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin de en yüksek noktaya taşındığını vurguladı.

Türkiye'de sağlıktaki memnuniyetin yüzde 71 olduğunu bildiren Koca, şehir hastanelerinin de içerisinde yer aldığı tüm hastanelerden sağlık hizmeti alan vatandaşlarla anket ve memnuniyet analizi yaptıklarını aktardı.

Bakan Koca, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, genel bütçeden yapılacak Samsun, Denizli, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Trabzon ve Rize şehir hastanelerinin ihale hazırlık süreçlerinin devam ettiği, Ordu, Sakarya ve İstanbul Sancaktepe şehir hastanelerinin de proje ihalelerinin yapıldığı bilgisini verdi.

"Şehir hastanelerini, branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı, hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık." ifadelerini kullanan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Şu an Bilkent'te kısmen başladı. Bursa'da ve Eskişehir'de de başlamış oldu. Hafta sonu veya gece bir kulak burun boğaz, cildiye veya nöroloji bölümlerine gitmek istediğinizde bu bölümleri genelde nöbetçinin olmadığı branşlar olarak biliriz. Gideceğimiz yer de aciller olur. 18 branşa kadar 24 saat hafta sonları da dahil olmak üzere nöbet sistemini devreye sokmaya başladık. Vatandaş, Ankara'da bu branşlara gitmek istediğinde şehir hastanesinde bu branşların olduğunu biliyor olmalı. Şehir hastanesine o branş için gelebilir olmalı."

Şehir hastanelerini aynı zamanda eğitim hastaneleri olarak da planladıklarını ifade eden Koca, asistan ve öğretim üyesinin eksik olmadığı bir merkezden bahsettiğini belirtti.

Koca, döner sermaye yönetmeliğinde bir değişikliğe gittiklerini anlatarak, "Mükemmeliyet merkezlerine de özel bir önem vereceğiz. Nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, özellikli işlemlerin yapıldığı merkezlerin daha farklılaştığı ve hastaların bu merkezlere doğru yönlendirildiği, araştırmanın daha kolay yapılabilir olduğu, uluslararası boyutu olduğu merkezler anlamında söylüyorum." dedi.