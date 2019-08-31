GRAFİKLİ - Senegal'de animist bir krallık: Oussouye

ALAATTİN DOĞRU - Senegal'in güneyindeki Kazamans (Casamance) bölgesinde tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve bugün geleneksel olarak varlığını sürdüren Oussouye Krallığı, ormanın içiresinde, kırmızı kaftanlı ve kavuklu, ayağında sadece çorap bulunan ve taht yerinde taburede oturan Kral Sibilumbai Diedhiou tarafından yönetiliyor.

Senegal'in komşu ülkesi Gine-Bissau sınırı ile Kazamans nehri arasındaki bir grup köyden oluşan Oussouye Krallığı, palmiye, Baobab, andiroba ağaçlarının süslediği yemyeşil ormanları ve pirinç tarlaları ile biliniyor.

Krallık, animist inançlara göre yönetiliyor.

Ormanların derininde inşa edilmiş bu krallığı, kırmızı kaftanlı, kırmızı kavuklu, elinde gücün sembolü bambu süpürgesi ve ayağında sadece çorap bulunan, mütevazılığı simgelediği için taht yerinde taburede oturan Kral Sibilumbai Diedhiou yönetiyor.

Siyasi liderlik vasfının yanı sıra tanrıları Ata Emit'in halkın arasındaki elçisi, ruhların tercümanı olarak kabul edilen Kral Sibilumbai'ye, tebası bu vazifeyi yürüttüğü için yerel dilde Mane (Majesteleri) olarak hitap ediyor.