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GRAFİKLİ - "Sesin kralı: Yaşar Özel"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Türk sanat müziği sanatçısı, müzisyen Yaşar Özel, dün akşam Emirgan'daki evinde 85 yaşında hayata gözlerini yumdu - Sanat müziğini, özünü koruyarak yeni bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, yaşamı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı, müzisyen Yaşar Özel, dün akşam Emirgan'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1934'te dünyaya gelen sanatçı, ilk ve orta öğretimini burada tamamladı.

Özel, 1952'de Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde ressam olarak görev yaptı.

Ankara'ya 1933'te taşınan sanatçı, 2 yıl önce gazeteci Özlem Cinic'e verdiği röportajda, Ankara yıllarını şu sözlerle aktarmıştı:

"1956'da Fahri Kopuz hocamdan ders almaya başladım. Yaklaşık bir buçuk sene sürdü. Ardından Bedia Tunççekiç beni transfer etti. Onun koroları vardı. Beni de oralarda solo olarak kullandı. 1957'de tam damgayı bastım. O yıl '1957 Ses Kralı' oldum. Hem de iki yerde birden kral oldum. Türkiye'de o zamanlar sadece radyo var. Hemen Ankara'da tanınmaya başladım. İnanın bugünle kıyaslarsak o zaman daha çok tanınıyordum."

- İlk konseri 1962'de verdi

Yaşar Özel, 1957'de Erzurum'da askerlik görevini yaparken aynı yıl düzenlenen iki ayrı yarışmada finale kaldı ve "Ses Kralı" olarak tanınmaya başladı.

Girdiği sınavı kazanarak 1959'da Ankara Radyosunda çalışmaya başlayan Özel, ilk konserini de 1962'de Ankara'da verdi.

Başarılı sanatçı, 1970'te Ankara'dan İstanbul Radyosu'na atandı. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına başlayan Özel, sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koydu.

Usta yorumcu, 1980'de İstanbul Radyosundan emekli oldu. Antalya'ya yerleşen sanatçı 1990'a kadar müziğe ara verdi.

- 300'e yakın albüm kaydına imza attı

Her konserinin albüm niteliğinde olduğu yorumunda bulunan sanatçı, 300'e yakın albüm kaydına imza attı, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede konser verdi

Türk sanat müziğini, özünü koruyarak yeni bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, yaşamı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalıştı.

Müziğin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de alan Özel, sporla da ilgilendi ve atletizmde Türkiye birincilikleri kazandı.

Sanatçı, Kadıköy Belediyesine bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde 2010'dan itibaren "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler veren Özel, 2017'de müzik yaşamının 60. yılını sahnede sevenleriyle kutladı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören sanatçının cenazesi, Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedilecek.

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