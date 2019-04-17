İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı, müzisyen Yaşar Özel, dün akşam Emirgan'daki evinde hayata gözlerini yumdu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1934'te dünyaya gelen sanatçı, ilk ve orta öğretimini burada tamamladı.

Özel, 1952'de Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Fen Heyeti Müdürlüğünde ressam olarak görev yaptı.

Ankara'ya 1933'te taşınan sanatçı, 2 yıl önce gazeteci Özlem Cinic'e verdiği röportajda, Ankara yıllarını şu sözlerle aktarmıştı:

"1956'da Fahri Kopuz hocamdan ders almaya başladım. Yaklaşık bir buçuk sene sürdü. Ardından Bedia Tunççekiç beni transfer etti. Onun koroları vardı. Beni de oralarda solo olarak kullandı. 1957'de tam damgayı bastım. O yıl '1957 Ses Kralı' oldum. Hem de iki yerde birden kral oldum. Türkiye'de o zamanlar sadece radyo var. Hemen Ankara'da tanınmaya başladım. İnanın bugünle kıyaslarsak o zaman daha çok tanınıyordum."

- İlk konseri 1962'de verdi

Yaşar Özel, 1957'de Erzurum'da askerlik görevini yaparken aynı yıl düzenlenen iki ayrı yarışmada finale kaldı ve "Ses Kralı" olarak tanınmaya başladı.