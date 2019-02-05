GRAFİKLİ - Sisi'nin görev süresini uzatacak Anayasa değişikliği

İSTANBUL (AA) - EKİP- Mısır Parlamentosunda çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye yakınlığıyla bilinen "Mısır’a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdullah el-Asabi, Anayasa değişikliği teklifi için geçen hafta Parlamento başkanı Ali Abdulal’a müracaatta bulundu. Ülkedeki muhalifler, bu değişiklikle hedeflenen asıl amacın ise askeri müdahaleleri meşrulaştırmak ve Sisi'nin görev süresini uzatmak olduğunu savunuyor.

Parlamento Başkanı Abdulal, 120 milletvekilinin imzası bulunan değişiklik teklifini değerlendirmek üzere ilgili komisyonu aynı gün göreve çağırdı. Ardından parlamento tarafından yapılan açıklamada, değişiklik teklifi yapılan maddeler hakkında kamuoyuna bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığının görev süresinin uzatılması gibi bazı maddeler, Mısır kamuoyunda günler öncesinden tartışılmaya başlanmıştı. Ancak değişiklik teklifi paketinde hiç gündeme gelmeyen diğer önemli maddelerin de olduğu resmi açıklamanın ardından anlaşıldı.

- Değişiklik yapılacak maddeler

Değişiklik teklifinde en fazla tartışılan madde Cumhurbaşkanlığı görev süresi ile ilgili olan 140’ıncı madde.