GRAFİKLİ - Sözde örgüt yöneticisi 518 terörist etkisiz hale getirildi

Aranan teröristler, sitede, bağlı oldukları terör örgütlerindeki pozisyonlarına göre, kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere 5 kategoride listeleniyor. Bu kategorilerde yer almayan ancak etkisiz hale getirilen ve sonrasında örgüt içinde önemli pozisyonlarda oldukları belirlenen teröristler ise liste dışı olarak kategorilendiriliyor.

AA muhabirinin, güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca terörle mücadelede etkinliği artırmak ve vatandaşların desteğini sağlamak amacıyla aranan teröristlerin kimlik bilgisi, fotoğraf ve mensubu oldukları terör örgütü bilgisi 1 Eylül 2016'dan bu yana "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinden paylaşılmaya başlandı.

ORHAN ONUR GEMİCİ - SERTAÇ BULUR - Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisi durumundaki 518 terörist, 1 Eylül 2016'dan bugüne kadar yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

Bu kapsamda, 2016'da biri kırmızı, 6'sı mavi, 11'i yeşil, 10'u turuncu 75'i gri ve 29'u liste dışı kategoriden toplam 132, 2017'de biri kırmızı, 4'ü mavi, 9'u yeşil, 6'sı turuncu, 48'i gri ve 69'u liste dışı kategoriden toplam 137 ve 2018'de 13'ü kırmızı, 6'sı mavi, 6'sı yeşil, 9'u turuncu, 46'sı gri ve 30'ı liste dışı kategoriden 110 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Yılbaşından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden 8'i kırmızı, 8'i mavi, biri yeşil, 15'i turuncu, 83'ü gri ve 15'i liste dışı kategoride olmak üzere 130'inin örgüt içinde önemli görevlerde bulunduğu tespit edildi.

1 Eylül 2016-5 Kasım 2019 tarihlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı 518 oldu.

Halen "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde 219'u kırmızı, 104'ü mavi, 98'i yeşil, 201'i turuncu ve 704'ü gri kategoride olmak üzere bin 326 terörist bulunuyor.

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