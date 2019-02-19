BUĞRA ERSAVAŞ - 56 ve 57. hükümetler döneminde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve sabaha karşı İstanbul'daki evinde 75 yaşında hayatını kaybeden Fikret Ünlü, sporda birçok önemli projeye imza attı.

Sempatik tavırlarıyla bilinen Ünlü, özellikle bakanlığı döneminde birçok branşı sahaya inerek yapmaya gayret gösterdi. İletişimlerinde esprili yaklaşımlarıyla dikkati çeken Ünlü, spor alanlarının erişilebilir ve daha verimli kullanılmasına yönelik birçok çalışma yaptı.

Fikret Ünlü, sporun görünür ve bilinir olması için farklı ekstrem sporları da yaptı, altyapı ve tesisleşmeyi ön plana çıkardı. Dağcılığı seven Ünlü, Ağrı, Erciyes, Demirkazık ve Medetsiz gibi birçok zirveye tırmandı.

Fikret Ünlü'nün bakanlığı sırasında sporda birçok uluslararası başarı kazanıldı. Ünlü döneminde Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı, A Milli Futbol Takımı ise Dünya Kupası (FIFA 2002) üçüncüsü, A Milli Basketbol Takımı da Avrupa (2001) ikincisi oldu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 1943 yılında doğan, ilk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamlayan Fikret Ünlü, 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu.