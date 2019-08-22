GRAFİKLİ - Sudan'da asker-sivil ortaklığındaki Devlet Başkanlığı Konseyi

Cumartesi imzalanan Anayasal Bildiri anlaşması sonrası Askeri Geçiş Konseyi feshedilirken, en üst otorite Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, dün yemin ederek görevlerine başladı.

Devlet Başkanlığı Konseyi (Egemenlik Konseyi), ülkedeki en yüksek otorite ancak Anayasal Bildiri anlaşması gereğince yürütme gücünün çoğunu yakında kabineye devredecek.

Darbenin ardından yönetimi ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalefet koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Anayasal Bildiri anlaşması ile 3 yıllık geçiş döneminin ardından demokratik seçimlere gidilmesi konusunda anlaştı.

Sudan'ın kuzeyinde 19 Aralık'ta ekmek ve benzin zamları, hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösterilerin hızla ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve ordunun müdahalesi sonucu 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarı sona erdi.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkeyi 39 ay yönetecek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin ilk başkanı sıfatıyla dün yemin etti. Burhan, Devlet Başkanlığı Konseyi'ne 21 ay boyunca başkanlık edecek.

Burhan'ın da üye olarak sayıldığı yeni konsey, 5'i feshedilen askeri yönetim, 5'i muhalif koalisyon ÖDBG tarafından seçilen, 1'i de tarafların üzerinde uzlaştığı sivil olmak üzere 11 kişiden oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, askeri üyeler Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu, Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, Korgeneral Yasir el-Ata, Tümgeneral İbrahim Cabir Kerim ile muhalefetin belirlediği sivil üyeler Hukukçu Hasan Muhammed İdris, akademisyenler Ayşe Musa, Sıddık Tavır, gazeteci Muhammed el-Fekki Süleyman ve tarafların ortak seçtiği hukukçu Raca Nikola İsa Abdulmesih, Yargıtay Başkanı ile Egemenlik Konseyi Başkanı önünde yemin ederek görevlerine başladı.

Dün yalnızca konseyin sivil üyelerinden eczacı Muhammed Hasan et-Teayişi yemin etmedi.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nde 5 general üyeyle 2 hukukçu, 2 akademisyen, bir gazeteci ve bir eczacı üye görev yapacak.