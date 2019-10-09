GRAFİKLİ - Suriye iç savaşında ÖSO'dan Milli Orduya

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ülkedeki iç savaşta muhalefetin meşru askeri kanadı olarak konumlandı. Bir dönem ülkedeki tüm cephelerde etkinken, rejime verilen dış destek neticesinde güç kaybeden oluşum, şimdi Suriye Milli Ordusu adıyla birleşerek güç topladı.

Suriye'de, Mart 2011'de başlayan barışçıl protestoların Esed rejiminin şiddetli müdahalesi sonucu çatışmalara evrilmesi, yılın sonundan itibaren rejim ordusuna bağlı ve değişim yanlısı subayların ordudan ayrılmasına sebep oldu.

Muhalif kitleleri korumak için bir araya gelen eski rejim askerleri, "savunma savaşı" odaklı hareket edeceklerini duyurdu.

Yerel savunma güçleri haline gelen bu oluşum daha sonra kendini ÖSO olarak tanımladı.

ÖSO, bir yıldız daha eklediği Suriye bayrağıyla muhalefetin meşru askeri omurgasını oluşturdu ve Mart 2013'te kurulan Suriye Geçici Hükümeti'nin askeri kanadı olarak konumlandı. 2015'e kadar geçen sürede, ülkenin büyük kısmında etkin hale gelen ÖSO, Halep-İdlib, Rakka-Deyrizor-Haseke, Hama-Lazkiye, Humus, Şam-Dera-Kuneytra-Suveyda cephelerinde savaştı.