GRAFİKLİ - Suriye krizinde "Anayasa Komitesi" dönemeci

Neredeyse iki yılı bulan çekişmeli bir sürecin ardından, 23 Eylül'de kurulduğu ilan edilen Anayasa Komitesi, 30 Ekim'de ilk toplantısını BM ofisinde yapacak.

Astana görüşmeleri kapsamında, 30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde Suriyelilerin ve garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın temsilcilerinin katıldığı kongreden, Anayasa Komitesi kurma kararı çıktı.

Ocak 2018'de Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde başlatılan Astana formatlı görüşmeler, Cenevre sürecine de ivme kazandırdı.

Suriyeli taraflar, 2017'nin sonuna kadar toplam 8 kez bu kentte bir araya geldi ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı.

CENEVRE (AA) - SELEN TEMİZER - Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komite, 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde ilk kez bir araya gelecek. Öncesinde, garantör ülkelerin heyetleri, uzman ve dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar yapacak.

26 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres imzalı belgede ilan edilen prosedür kurallarına göre, komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor.

Görüşmelerin kaç gün süreceği ya da hangi konuların gündemin ilk maddelerini oluşturduğu henüz bilinmiyor. Detayları, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in bugün TSİ 16.00'da düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

30 Ekim'deki toplantıya ise yalnızca Komite üyesi Suriyeliler katılacak. Bu toplantı, Suriye'nin yeni anayasasının yazımı için yapılacak görüşmelerin "açılışı" niteliğinde olacak.

Uzman düzeyindeki görüşmelerde Türk heyetini, Astana toplantılarında olduğu gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.

Yarın gün içerisinde heyetlerin teknik görüşmeler gerçekleştirmesi, akşam saatlerinde ise üç ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi bekleniyor.

Yarın ise, rejim ve muhalefet heyetlerinin yanı sıra Türkiye, İran ve Rusya heyetleri de Cenevre'de hazır bulunacak.

Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti ile sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor.

Küçük yapı ise üç listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının uygulaması, karar alması için ise tüm üyelerin en az yüzde 75'inin evet oyu vermiş olması gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.

Muhaliflerin eş başkanlığını Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) eski başkanı Hadi El Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari üstleniyor.

Rejim ve muhalefetin, Türkiye, Rusya ve İran ile istişare ederek oluşturduğu 50'şer kişi, nispeten kısa süre içinde belirlenmiş, ancak son liste, Beşşar Esed rejiminin engeline takılmıştı. Rejim, sivil ve nispeten tarafsız görülebilecek adayların isimlerini bildirmek yerine üst düzey kamu kurumu yöneticileri gibi şahısların listeye girmesinde ısrarcı olmuştu. Bu süreçte, muhaliflerin garantörü Türkiye ise anayasayı yazacak komitenin dengeli ve muteber kişilerden oluşması gerektiğini vurgulamıştı. Sonuç olarak bu son liste üzerindeki anlaşmazlık aşılmış, Komite'nin işleyişine ilişkin usul kurallarında da uzlaşma sağlanmıştı.