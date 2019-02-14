Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Soçi'de katıldığı Suriye konulu zirveden, Suriye ve komşu ülkelerin güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlerle mücadele kararlılığı çıktı.

Üç garantör ülke liderinin dördüncü kez bir araya geldiği Suriye zirvesinde ortak vurgu, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve buna zarar getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileme yönünde oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ayrıca ABD'nin Suriye'den çekilmesinin istikrar ve güvenliği güçlendirmeye hizmet edecek bir adım olacağı mesajını verdi.

Liderler, Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrar ve güvenliği için eş güdümde mutabık kaldıklarını açıkladı.

Üç liderin ortak yazılı açıklamasında yer alan bu vurgular, zirvenin sonunda yaptıkları basın açıklamalarına da yansıdı.

Erdoğan, "Türkiye olarak güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." ifadesiyle, ABD'nin çekilme kararının hayata geçmesi halinde sürecin hem terör tehdidini bertaraf eden hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten anlayışla ele alınması gerektiğinin altını çizdi.