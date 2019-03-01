GRAFİKLİ - Suriye'de DEAŞ varlığı yalnızca rejim bölgesinde kaldı

Faydah, Bir Şentari, Duhul, Sarayim gibi köy altı yerleşimleri içeren bölge, Cibse petrol sahasından Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, oradan Lazkiye'ye çıkan, atıl durumdaki petrol ve gaz boru hattının da bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Humus ili sınırları içerisindeki bu bölgede DEAŞ'lılar dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün DEAŞ'ın elindeki toprakların "yüzde 100'ünü" aldıklarını duyurmasına karşın DEAŞ varlığını, Suriye'de sadece Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki çöl bölgesinde sürdürüyor.

YPG/PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmasının ardından DEAŞ'lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor.

Bölgede, daha önce Rakka ve Deyrizor merkezinden YPG/PKK ve Esed rejiminin tahliye ettiği yaklaşık bin 500 kadar terörist olduğu tahmin ediliyor.

Çöl bölgesindeki yerleşimlerin çoğu, köy altı ve çöl konar göçerlerine ait geçici barınma noktalarından oluşuyor. Bu nedenle örgütle çölde cephe savaşı yürütmek zorlaşıyor.

Irak'ın Enbar vilayetinin batısındaki çöl bölgesinde kazandığı deneyiminden istifade eden örgüt, bu bölgede sivilden ziyade savaşçı barındırıyor.

DEAŞ zaman zaman Humus-Deyrizor arasındaki Sukne beldesinden geçen M20 otoyoluna saldırılar düzenliyor.

Buna rağmen rejim güçleri, genellikle karşılık vermemeyi seçiyor. Kısmi operasyonlar düzenleyen rejim, örgütün varlığına karşı henüz kararlı bir operasyon başlatmış değil.

- Rejim DEAŞ'ı muhaliflere karşı kullanmıştı

Esed rejimi ve DEAŞ, birçok kez muhaliflere karşı sahada toprak kazanımı elde etmek için taktik iş birliği yaptı.

2016'nın başında DEAŞ, Azez-Cerablus hattına terör örgütü YPG/PKK ile eş zamanlı saldırmış, rejimin müttefiki Rusya, YPG/PKK'ya hava desteği sağlamış, böylece DEAŞ'ın önünü açmıştı.