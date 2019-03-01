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GRAFİKLİ - Suriye'de DEAŞ varlığı yalnızca rejim bölgesinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 12:57 | Son Güncelleme

ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundan çıkardığı DEAŞ, Suriye'de artık sadece Esed rejimi kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor - Humus ili sınırları içindeki bölgede bin 500 civarı DEAŞ'lı terörist, dağınık halde bulunuyor - Rejim güçleri, DEAŞ'a karşı genellikle küçük çaplı operasyonlar düzenlemeyi tercih ediyor

LEVENT TOK / SELEN TEMİZER - Terör örgütü DEAŞ, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK tarafından Fırat'ın doğusundan çıkarılmasının ardından yalnızca Humus'ta Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki bölgede varlığını sürdürüyor.

YPG/PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmasının ardından DEAŞ'lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, dün DEAŞ'ın elindeki toprakların "yüzde 100'ünü" aldıklarını duyurmasına karşın DEAŞ varlığını, Suriye'de sadece Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki çöl bölgesinde sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Humus ili sınırları içerisindeki bu bölgede DEAŞ'lılar dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

Faydah, Bir Şentari, Duhul, Sarayim gibi köy altı yerleşimleri içeren bölge, Cibse petrol sahasından Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, oradan Lazkiye'ye çıkan, atıl durumdaki petrol ve gaz boru hattının da bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede, daha önce Rakka ve Deyrizor merkezinden YPG/PKK ve Esed rejiminin tahliye ettiği yaklaşık bin 500 kadar terörist olduğu tahmin ediliyor.

Çöl bölgesindeki yerleşimlerin çoğu, köy altı ve çöl konar göçerlerine ait geçici barınma noktalarından oluşuyor. Bu nedenle örgütle çölde cephe savaşı yürütmek zorlaşıyor.

Irak'ın Enbar vilayetinin batısındaki çöl bölgesinde kazandığı deneyiminden istifade eden örgüt, bu bölgede sivilden ziyade savaşçı barındırıyor.

DEAŞ zaman zaman Humus-Deyrizor arasındaki Sukne beldesinden geçen M20 otoyoluna saldırılar düzenliyor.

Buna rağmen rejim güçleri, genellikle karşılık vermemeyi seçiyor. Kısmi operasyonlar düzenleyen rejim, örgütün varlığına karşı henüz kararlı bir operasyon başlatmış değil.

- Rejim DEAŞ'ı muhaliflere karşı kullanmıştı

Esed rejimi ve DEAŞ, birçok kez muhaliflere karşı sahada toprak kazanımı elde etmek için taktik iş birliği yaptı.

2016'nın başında DEAŞ, Azez-Cerablus hattına terör örgütü YPG/PKK ile eş zamanlı saldırmış, rejimin müttefiki Rusya, YPG/PKK'ya hava desteği sağlamış, böylece DEAŞ'ın önünü açmıştı.

Benzer şekilde rejim, ekim 2017'de Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ'lı teröristlere yol açarak, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlamıştı. Koordineli hareket eden DEAŞ ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nın muhaliflere ve rejim karşıtı askeri gruplara karşı düzenlediği öncü hava saldırıları sayesinde geniş bir alanda ilerlemişti.

- Hakimiyet durumu

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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