GRAFİKLİ - Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine operasyon

İDLİB (AA) - Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların son 3 haftada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde ele geçirdiği bölgeleri geri almak için operasyon başlattı.

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, dün akşam saatlerinde Hama ilinin kuzeybatısında Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerine karşı operasyon düzenledi.

Askeri muhalifler, rejim güçlerinin geniş çaplı saldırılarına mukavemet etmek için kurdukları ortak operasyon odasından yönettikleri çatışmalarda, Hama ilinin kuzeybatısındaki Kefrenbude ilçesi ile Tel Havvaş ve el-Humeyrat köylerini rejim güçlerinden aldı.

Çatışmalarda, çok sayıda rejim askerinin öldürüldüğü, rejime ait tanksavar rampaları ve ağır silahların imha edildiği ve Esed rejiminin Kefrenbude saldırılarının komutanının esir alındığı öğrenildi.

Rejim güçleri ise askeri muhaliflerin ele geçirdiği söz konusu bölgelere yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.