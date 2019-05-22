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GRAFİKLİ - Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Suriyeli askeri muhalifler, son haftalarda Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde ele geçirdiği bölgeleri geri almak için operasyon başlattı - Muhalifler, Hama ilinin kuzeybatısındaki Kefrenbude ilçesi ile Tel Havvaş ve el-Humeyrat köylerini ele geçirdi - Taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriyeli askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların son 3 haftada "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde ele geçirdiği bölgeleri geri almak için operasyon başlattı.

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, dün akşam saatlerinde Hama ilinin kuzeybatısında Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerine karşı operasyon düzenledi.

Askeri muhalifler, rejim güçlerinin geniş çaplı saldırılarına mukavemet etmek için kurdukları ortak operasyon odasından yönettikleri çatışmalarda, Hama ilinin kuzeybatısındaki Kefrenbude ilçesi ile Tel Havvaş ve el-Humeyrat köylerini rejim güçlerinden aldı.

Çatışmalarda, çok sayıda rejim askerinin öldürüldüğü, rejime ait tanksavar rampaları ve ağır silahların imha edildiği ve Esed rejiminin Kefrenbude saldırılarının komutanının esir alındığı öğrenildi.

Rejim güçleri ise askeri muhaliflerin ele geçirdiği söz konusu bölgelere yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Bölgede taraflar arasında yoğun çatışmalar devam ediyor.

ÖSO çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi bileşenlerinden Nasır Ordusu sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhaliflerin, rejiminin ilerlemesini durdurmak ve son haftalarda ele geçirdiği bölgeleri yeniden almak için operasyon düzenlediklerini söyledi.

Raşit, "Dün akşam saatlerinde düzenlediğimiz operasyonla Kefrenbude ilçesi ile Tel Havvaş köyünü rejim güçlerinden aldık. Cephe hattındaki ve kimsenin yaşamadığı el-Humeyrat köyünü de ele geçirdik." dedi.

Rejim güçleri, bu ayın başından itibaren düzenlediği geniş çaplı saldırılarla, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında Hama ili kırsalındaki El Çenabire köyü ve stratejik Osman Tepesi'ni, Kefrenbude ilçesi ve Taş Tepesi'ni, Madik Kalesi beldesi, Bab el Taka,el Huveys el Kirkat,el Hamra,eş Şeria,Muhacirin ve Tüveyne köylerini, ÖSO ile yaşanan yoğun çatışmalardan sonra ele geçirmişti.

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