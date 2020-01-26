GRAFİKLİ - "Teranga" ülkesi Senegal

ALAATTİN DOĞRU - Afrika ülkeleri arasında yerel dil Wolofça'da "teranga" anlamına gelen misafirperverliğiyle ün kazanmış Senegal, kıtada istikrarlı demokrasisi ve toplumsal ahengiyle dikkati çekiyor.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanan Senegal, son yıllarda yakaladığı kalkınma ivmesiyle bölgesinde lider ülkeler arasında konumlandırılıyor.

Moritanya, Mali, Gine, Gine Bissau ile Atlas Okyanusu'nun çevrelediği ülke, içindeki Senegal Nehri etrafında kurulu Gambiya'nın tek komşusu.

Toplam 196 bin 722 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Senegal, kıtanın en batı ucunda olması dolayısıyla Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak görülüyor.

Başkent Dakar, güvenliği ve elverişli konumuyla çok sayıda uluslararası kuruluş ve şirkete ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Göç Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF gibi kuruluşların Batı Afrika ofislerini barındıran Dakar'da, birçok uluslararası medya kuruluşunun da bölgesel merkezi bulunuyor.

- "Teranga" ülkesi

Senegal halkı, dışarıdan gelenler tarafından misafirperver, cana yakın, hoşgörülü olarak tasvir ediliyor.