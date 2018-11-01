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GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a ekim darbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu - Türkiye genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarla DEAŞ mensuplarına göz açtırılmazken aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 223 şüpheli gözaltına alındı, 42 örgüt mensubu tutuklandı - Kilis'te kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 terörist, Suriye sınır hattında yakalanarak cezaevine konuldu

VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Sakarya, Kilis, Samsun ve Gaziantep olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin ekim ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 223 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 42 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Ekimdeki bazı operasyonlar

İstanbul, Sakarya, Kilis, Elazığ, Yozgat ve Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "göç ve lojistik komitesi" Türkiye sorumlusuyla irtibatlı olduğu öne sürülen 4'ü kadın 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin, uluslararası terörizm suçundan arandığı belirlendi. Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Mersin, Sakarya, Çankırı, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 26'sı tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütte "emir" seviyesinde bulunduğu ve örgütün sözde "göç ve lojistik komitesi" sorumlusu olduğu iddia edilen "Abu Jafar" kod adlı A.A.M. tutuklandı.

Bursa'da hakkında Suriye'deki Deyrizor bölgesinde DEAŞ terör örgütü adına "zekat" adı altında para topladığı, infazlara katıldığı ve örgütün propagandasını yaptığı yönünde tanık beyanları bulunan "Ebu Hamza" olarak bilinen Suriye uyruklu Ömer C, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kilis'te kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 terörist, Suriye sınır hattında yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

- DEAŞ'ın sözde eğitim kurumu mühürlendi

Ankara'da polis, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen bir dergiye ait, sözde eğitim kurumu olarak kullanılan binaya operasyon düzenledi.

Milli Eğitim yetkililerinin de katıldığı operasyonda, eğitim verildiği iddia edilen 4-9 yaş arasındaki çocuklar, ailelerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü. Bina ise ekiplerce mühürlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ve tutuklu olan "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da zaman zaman binaya gelerek toplantılar yaptığı belirtildi.

- DEAŞ sanıkları hapse mahkum edildi

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan, aralarında İngiliz Stefan Samuel Aristidou ve ABD'li Kary Paul Kleman'ın da bulunduğu 6 yabancı uyruklu sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "sağlık emiri" olduğu iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu sanık, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu 2 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Adana emiri" olduğu ileri sürülen ve kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel bir hastanenin bahçesinde yakalanan Eyüp B. hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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