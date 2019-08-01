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GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda ağır darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu - Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarla DEAŞ mensuplarına göz açtırılmazken, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı, 42 örgüt üyesi tutuklandı - Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu 2 kadın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Fransa uyruklu 3 kadın ise Kilis sınırında yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı - Adana'da tehdit, cebir ve şiddet kullanarak terör örgütü adına fırıncılardan haraç topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu öne sürülen M.Ö'nün de yer aldığı 12'si tutuklandı

VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Kayseri, Adana, Samsun, Malatya, Batman, Kilis ve Tekirdağ olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin temmuz ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- DEAŞ'a yönelik temmuzdaki bazı operasyonlar

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddia edilen 9 zanlı yakalandı.

Adana'da kent merkezinde düzenlenen operasyonda, sözde emir düzeyinde bir şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Batman merkezli İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır’da terör örgütünün hücre evi yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana'da tehdit, cebir ve şiddet kullanarak örgüt adına fırıncılardan haraç topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan, aralarında örgütün sözde "Adana emiri" olduğu öne sürülen M.Ö'nün de yer aldığı 12'si tutuklandı.

Terörle Mücadele ekiplerince Ankara'nın yanı sıra Çorum, Mersin, Kırıkkale ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bartın'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Irak vatandaşı firari sanık Balıkesir'de yakalandı.

Samsun, Malatya, Osmaniye, Tekirdağ, İstanbul, Samsun ve Elazığ'daki operasyonlarda ise aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

- Interpol'ün aradığı DEAŞ'lılar yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu 2 kadın, beraberlerindeki 9 çocukla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

İşlemleri için Akçakale Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu B.I. ile F.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, "eşlerinin Suriye'de öldüğünü, kendilerinin de Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalıştıklarını" söylediği öğrenildi.

B.I. ve F.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Zanlıların beraberindeki çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasına yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

- Kilis'te de 3 kadın yakalandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu 3 kadın, beraberlerindeki 9 çocukla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.

Kimlik kontrollerinde, Fransa vatandaşları C.A, J.C. ve M.D. oldukları saptanan teröristlerin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 şüpheli hakkında 4,5 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Sanık savunmaları ve tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkındaki imza yükümlülüğünün kaldırılmasına ancak yurt dışına çıkış yasağının devamına, 13 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine ve diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da yürütülen başka bir soruşturma kapsamında İ.Ö. ve M.O. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması çerçevesinde, tutuklu sanık Suriyeli Ahmed H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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DEAŞ gözaltı operasyon Terör örgütü tutuklandı

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