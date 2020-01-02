GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/PKK'ya aralık ayında ağır darbe

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik geçen yılın aralık ayında düzenlenen operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının YPG/PKK'lı teröristlere yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya 2019 yılının son ayında da ağır darbe vurdu. - Bir ayda 72 terörist etkisiz hale getirildi AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 72 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 162 şüpheliden aralarında HDP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 99'u tutuklandı. Zanlılardan bazılarının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. Geçen yılın aralık ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 5 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 9 asker de tedavi altına alındı. - Terör örgütünün sözde sorumluları etkisiz hale getirildi Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, söz konusu ayda terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi. Ağrı'nın Tutak ilçesinde 6 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristten "Alişer" kod adlı Yücel Kandemir'in, Erzurum'un Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi. Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Şenyayla bölgesinde 7-8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Şenyayla sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Erdal Tekay, sözde "Amed Eyaleti Dorşin Gücü" sorumlusu "Ciwan Tolhildan" kod adlı Musa Kalkan ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.