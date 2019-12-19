GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/PKK'ya sonbahar darbesi

YUNUS OKUR - Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbeler indiren güvenlik güçleri, sonbaharda ülke genelinde ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarda 1320 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Şehir merkezi ya da kırsal demeden gece gündüz YPG/PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalan güvenlik güçleri, sonbaharda kış üslenmesine hazırlanan örgüte yönelik yoğun operasyonlar gerçekleştirdi.

Kış ve yaz aylarında kırsalı YPG/PKK'ya adeta dar eden güvenlik güçleri, eylül, ekim ve kasım aylarında da kararlılıkla yürütülen operasyonlarla teröristlere ağır darbe indirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Eylül-30 Kasım arasındaki 3 aylık sonbahar döneminde terör örgütü YPG/PKK saldırılarında 28 güvenlik görevlisi şehit oldu, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 30 sivil yaşamını yitirdi.