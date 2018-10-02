GRAFİKLİ - Teröristler, çocukların PKK/KCK'ya nasıl dahil edildiğini anlattı

MUHAMMED BOZTEPE - Terör örgütü PKK/KCK'nın, yaptığı hain planlarla çocukları nasıl kandırdığı, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgütlenme çalışmalarında, henüz ergenlik çağına girmiş ve kişilik arayışında olan birçok çocuğu ağına düşürmekten çekinmeyen terör örgütünün, gençliğin örgütlenmesi ve saflarına katılması için "yiğitlik", "mertlik" ve "fedakarlık" gibi temalara vurgu yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu belirlendi.

Terör örgütünün, kandıramadığı çocukları ise tehdit, baskı yoluyla ya da kaçırarak, örgüte dahil etmeye çalıştığı tespit edildi. Bu durum, örgütün çocuk katılımlarına güncel yaklaşımını ortaya koyarken, PKK/KCK'nın söylemlerinde "gençlik" kelimesi, çocukları da kapsayan bir tanımlama çerçevesinde kullanılmaya başlandı.

Terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine sığınan teröristler, adli makamlara verdikleri ifadelerle çocukların örgüte nasıl dahil edildiğini anlattı.