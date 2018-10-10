AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Önemli değişikliklerin bulunduğu teklifle, başlıca şu düzenlemeler hayata geçirilecek: -Güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla emeklilik hakkı getiriliyor. -Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görev yapmakta olan öğretim elemanları, muadilleri ile aynı özlük haklarına sahip olacak. -Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında; kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi getiriliyor. -Mevzuatta belirlenenlerin dışında çakar lamba, siren gibi ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullananlara yaptırımlar getiriliyor. -Muayenesi olmadan karayolunda kullanılan araçlara uygulanacak idari para cezaları arttırılıyor. - Verilen izine rağmen muayenesi yaptırılmayan ya da "emniyetsiz" raporu verilen araçların karayolunda sürülmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

- Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek veya tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, spin atma gibi diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturan bu ihlaller, açıkça düzenlenerek yaptırımlar belirleniyor. - Kırmızı ışık ihlallerine ilave yaptırımlar getirilerek caydırıcı tedbirler alınıyor. - Hız sınırlarını aşma ile ilgili para cezası ve yaptırımlar yeniden düzenleniyor - Trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ilkesinden hareketle, kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara veriliyor; trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılıyor. - Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığı artırmak amacıyla yaptırım ağırlaştırılıyor. - İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında araç işleten veya sahibi, gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınıyor. - Abartılı egzoza (Yüksek ses çıkaran) yaptırımlar getiriliyor