GRAFİKLİ - Trafik canavarının hızı etkin mücadeleyle kesildi

SERTAÇ BULUR - Araç sayısı artmasına rağmen kara yollarında alınan yeni tedbirler, yürütülen kampanyalar ve uyarılar sonucunda yılın ilk 6 ayında trafik kazalarına bağlı can kayıplarındaki azalma geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 olurken, 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 32, kazalara bağlı can kayıpları ise yüzde 36 düştü. AA muhabirinin güvenlik birimlerinin verilerinden derlediği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının trafik terörünü önlemeye yönelik son yıllarda yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. İçişleri Bakanlığınca trafik terörü ile mücadele kapsamında art arda alınan yeni tedbirler, kamuoyunu bilinçlendirmek için hayata geçirilen farkındalık kampanyaları sayesinde trafik kazaları ve kazalara bağlı can kayıplarında azalma meydana geldi. Söz konusu verilere göre aynı azalma olay yerinde ve kaza sonrasında hayatını kaybeden sayısında da görüldü. 100 bin araca düşen verilerin 2018 yılı ile mukayesesine yer verilen istatistiklere göre, ölümlü kaza sayısı 2017'ye göre yüzde 8, 2016'ya göre yüzde 14, 2015'e göre yüzde 24, 2014'e göre yüzde 22, 2013'e göre yüzde 30, 2012'ye göre yüzde 34, 2011'e göre yüzde 39, 2010'a göre ise yüzde 44 azaldı.

Aynı şekilde 100 bin araca düşen ölü sayısı, 2017'ye göre yüzde 7, 2016'ya göre yüzde 11, 2015'e göre yüzde 23, 2014'e göre yüzde 21, 2013'e göre yüzde 28, 2012'ye göre yüzde 33, 2011'e göre yüzde 38, 2010'a göre ise 45 oranında geriledi. - Ölümlü trafik kazaları yüzde 31 azaldı İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında 78 bin 442 trafik kazası meydana geldi. Bu dönemde ülke genelinde 883 ölümlü trafik kazası kayıtlara geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 31'lik azalma görüldü. - Trafik kazalarına bağlı can kayıpları yüzde 35 düştü Emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından her yıl yapılan değerlendirmeler sonucu alınan yeni tedbirler sayesinde trafik kazalarına bağlı can kayıpları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında 100 bin araca düşen ölümlü kaza sayısı geçen yıla göre yüzde 32, kazalara bağlı can kayıpları da yüzde 36 azaldı. - Kaza yerinde ve kaza sonrası ölümlerde düşüş yaşanıyor

Bakanlığın 2018 ve 2015 yılı verileri kıyaslandığında, trafik kazalarında olay yerinde ve kaza sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısında da azalma meydana geldiği görüldü. Buna göre trafik kazalarında olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 12 oranında azalarak 3 bin 831'den 3 bin 368'e geriledi. Kaza sonrası tedavi altına alındıkları hastanelerde 30 gün içerisinde hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 11 oranında azalarak 3 bin 699'dan 3 bin 307'ye düştü. (30 gün içerisinde hastanede ölümler 2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmaya başlandı.) Aynı dönemde 7 bin 530'dan olan kazalarda hayatını kaybeden kişi sayısı ise yüzde 11 oranında düştü ve 6 bin 675 olarak kayıtlara girdi. - 2019'un ilk 6 ayında en fazla kaza yandan çarpma şeklinde oldu İçişleri Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayındaki ölümlü yaralanmalı kazaların oluş şekillerini de inceledi. Bakanlığın yaptığı incelemelere göre, bu yılın ilk 6 ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı yandan çarpma sonucu meydana geldi.