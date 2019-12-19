GRAFİKLİ - Trump'ın azil sürecinde ipler Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatonun elinde

Öte yandan Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Senatonun bu işi fazla uzatmak istemediği ve Trump'ın şubat ayının ilk haftası yapacağı ulusa sesleniş konuşmasından önce yargılama sürecini nihayetlendireceği belirtiliyor.

Azil sürecinin bugüne kadar tamamen parti eksenli bir çizgi izlediği ve azil için Senatodaki üyelerin üçte ikisinin onayı gerektiği dikkate alındığında, Trump'ın azli uzak bir ihtimal olarak görünüyor.

Bundan sonraki süreçte Cumhuriyetçilerin elindeki Senatoda Trump'a yönelik bir yargı süreci başlayacak.

Temsilciler Meclisinin, Trump hakkında "görevini kötüye kullanma" ve "Kongrenin işleyişini engelleme" başlıklarından oluşan azil maddelerini dün kabul etmesinin ardından, azil sürecinde Trump'ın lehine bir evre başlamış oldu.

- Trump'ın azli nasıl gündeme geldi?

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu azil soruşturmasının fitilini ateşledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de, "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında bir ilişki olmadığını savundu. Buna rağmen, Trump'ın ağustos ayında Ukrayna'ya yardımları askıya almış olması tartışmaları körükledi.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirdi ve kendisinin suçsuz olduğunu savundu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oyladı ve kamuya açık oturumlar yapılmasını kararlaştırdı.