Tunus'ta 2014 Anayasasına göre yargının en üst mercisi niteliğindeki Anayasa Mahkemesi üyelerinin parlamento tarafından henüz atanamaması sürecin nasıl işleyeceğine yönelik ek sorunları da beraberinde getiriyor.

Uluslararası uzmanlar tarafından "Tunuslu Berlusconi" şeklinde de tanımlanan Karvi, hakkındaki "kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla 23 Ağustos'ta tutuklandı. Yüksek Seçim Konseyi (YSK), hakkında hüküm verilene kadar Karvi'nin adaylığının sürdüğünü duyurdu.

TUNUS (AA) - ADİL ESSABİTİ - Tunus'ta medya patronu ve aynı zamanda Tunus'un Kalbi Partisi'nin lideri Nebil el-Karvi'nin (56), demir parmaklıklar ardında Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmasıyla, onu bekleyen hukuki sorunlar da tartışma konusu oldu.

Benzer şekilde, Karvi'nin seçim kampanyası süresince, seçim kampanyası dışında siyasi reklam yapması ve adaylara izin verilen azami tutar 1,7 milyon Tunus dinarı (yaklaşık 3 milyon 386 bin 861 Türk lirası) harcama tutarını geçmesi gibi ihlaller gerçekleştirdiği yönündeki suçlamalar, sivil toplum kuruluşları ve YSK'nın bunları tespit ettiği, bu yönde uyarılar yaptığı basında sıkça dile getiriliyor.

Tunus'ta buna benzer bir durum ülkede 2011 yılındaki devrimden sonra gerçekleştirilen ilk seçimlerde yaşanmıştı. Bu dönemde, seçim kampanyası süresince mali ihlaller gerçekleştirdiği gerekçesiyle Halk Dilekçesi isimli partinin parlamentodaki 5 milletvekili hakkı elinden alınmıştı.

Karvi'nin, sahibi olduğu ulusal televizyon kanalı Nesma aracılığıyla siyasi reklam yaptığı gerekçesiyle YSK'nın oylarının bir kısmını veya tamamını iptal edebileceği ifade ediliyor.

Bunlardan ilki YSK'nın Karvi'nin oylarının bir kısmını veya tamamını iptal etmesini içeren senaryo.

Karvi'nin Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura devam etmesi halinde ortaya çıkacak üç farklı senaryodan söz ediliyor.

Eski İdari Hakim Ahmed Savab, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "YSK, böyle bir ihlali tespit etmesi halinde Karvi'nin oylarının bir kısmını veya tamamını iptal edebilir. YSK'nın Karvi'nin oylarını veya adaylığını iptal etmesi halinde üçüncü, üçüncünün çekilmesi veya kabul etmemesi durumunda, dördüncü aday ikinci tur için yarışır." dedi.

Böyle bir durumda oyların yüzde 12,9'unu elde ederek üçüncü sırada gelen Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro'nun ikinci turda Kays Said ile yarışma olasılığı var.

Karvi'nin ikinci turda yarışacağının kesinleşmesi durumunda YSK'nın seçim kampanyasındaki adaylara eşit şans tanınması sorununu aşması gerektiğini dile getiren Savab, Karvi'nin gerekirse "sosyal medya uygulamaları üzerinden televizyondaki adayların tartışma programına katılmasını sağlayabileceğini" ifade etti.

- Dokunulmazlığı olmayan Cumhurbaşkanı

Karvi'nin, Kartaca Sarayı yolundaki bir diğer engel de Cumhurbaşkanı seçilse dahi dokunulmazlık hakkı elde edememe ihtimali.

Savab, "Bazıları 'cumhurbaşkanı seçilmesi halinde dokunulmazlık elde eder ve hapisten çıkar' diyor. Ancak bence bu imkansız, ceza kanununa göre hiçbir güç yargının çıkardığı tutuklama emrini iptal edemez." değerlendirmesini yaptı.