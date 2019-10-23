GRAFİKLİ - Tunus'un Anayasa Hukukçusu Cumhurbaşkanı Kays Said

Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" unvanına sahip metni inceleyen uzmanlar komitesinin içinde yer alan Kays Said (61), seçimlerde klasik anlamda poster, afiş tanıtım ve benzeri bir kampanya yürütmeyi reddetti.

Said, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında Tunus'taki tüm kesimleri kucaklamak için çalışacağına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak içeriye ve dışarıya yönelik mesajlar verdi.

Bugün milletvekilleri, uluslararası temsilciler ve Tunus'taki diplomatik misyonların temsilcilerinin katıldığı bir törenle parlamentoda yemin eden Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilk adımını attı.

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento arasında paylaştırılmış yönetim sisteminde reform yapmak Said'in kampanya vaatleri arasında yer aldı.

Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele, kanun devleti" gibi konularda klasik Arapçayı ısrarla ve beceriyle kullanarak seçim kampanyasında halka sunduğu vaatleri, geleneksel siyaset ve sandığa küsmüş seçmenleri oy vermeye ikna etti.

Seçim kampanyası sırasında herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran Said, devletin adaylara sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de kabul etmedi.

Said, kariyerinin büyük bir kısmını üniversitede akademik çalışmalar yaparak ve ders vererek geçirdi.

Tunus'un sahil bölgesindeki Nabil vilayetine bağlı Beni Hiyar kentinde 1958'de doğan Said, eğitimini hukuk, uluslararası hukuk ve anayasa hukuku üzerine tamamladı.

Said, Tunus'taki bütün yerleşik partiler ve seçim ittifaklarının adaylarını geride bırakarak favori aday olarak ikinci tura kalmayı başardı ve ikinci turda da yüzde 70'in üzerinde oy oranıyla ezici bir zafer elde etti.

Uzmanlar, Said'e oy verenler arasında Tunus'taki ideolojik çekişmelerden, kamplaşmalardan uzaklaşmak isteyen, geleneksel siyasi partilere karşı hayal kırıklığı duyan, kendi görüşündeki oluşumlardan dışlanmış veya uzaklaşmış solculardan, İslamcılara, her kesimden ismin bulunduğu" değerlendirmesini yaptı.

Seçim kampanyası boyunca verdiği devrim yanlısı mesajlar nedeniyle Tunus basını Said'in zaferini "sandıkta devrim" şeklinde niteledi.

- Said, yeni dönemin işaretlerini verdi

Kays Said, bugün parlamentoda gerçekleşen yemin töreninin ardından yeni cumhurbaşkanlığı döneminde izleyeceği iç ve dış siyasete ilişkin, Tunuslu gözlemcilerden beğeni toplayan bir konuşma yaptı.

Tunus'ta kanunsuz hiçbir işe yer olmadığını belirten Said, "Hiç kimse herhangi bir bahane ya da isim kullanarak halkımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği özgürlüğü çalamayacak." dedi.