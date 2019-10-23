GRAFİKLİ - Tunus'un Anayasa Hukukçusu Cumhurbaşkanı Kays Said

Tunus'ta bütün yerleşik siyasi partilerin adaylarını geride bırakarak, halk oylamasında ezici bir üstünlükle göreve gelen Anayasa Hukukçusu Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoda düzenlenen yemin töreniyle görevine başladı.
Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said, 13 Ekim'de tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi medya patronu Nebil el-Karvi karşısında yüzde 72,71 oy oranıyla ezici bir üstünlük sağladı.
Bugün milletvekilleri, uluslararası temsilciler ve Tunus'taki diplomatik misyonların temsilcilerinin katıldığı bir törenle parlamentoda yemin eden Said, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilk adımını attı.
Said, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında Tunus'taki tüm kesimleri kucaklamak için çalışacağına ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak içeriye ve dışarıya yönelik mesajlar verdi.
- Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said kimdir?
Tunus'un 2014'te hayata geçirdiği ve "Arap dünyasının en demokratik anayasası" unvanına sahip metni inceleyen uzmanlar komitesinin içinde yer alan Kays Said (61), seçimlerde klasik anlamda poster, afiş tanıtım ve benzeri bir kampanya yürütmeyi reddetti.
Tunus'un sahil bölgesindeki Nabil vilayetine bağlı Beni Hiyar kentinde 1958'de doğan Said, eğitimini hukuk, uluslararası hukuk ve anayasa hukuku üzerine tamamladı.
Said, kariyerinin büyük bir kısmını üniversitede akademik çalışmalar yaparak ve ders vererek geçirdi.
Seçim kampanyası sırasında herhangi bir siyasi partiyle ittifak kurmaktan uzak duran Said, devletin adaylara sağladığı cumhurbaşkanlığı kampanya ödeneğini de kabul etmedi.
Anayasa Profesörü Said'in, "siyasette ahlak, yolsuzlukla mücadele, kanun devleti" gibi konularda klasik Arapçayı ısrarla ve beceriyle kullanarak seçim kampanyasında halka sunduğu vaatleri, geleneksel siyaset ve sandığa küsmüş seçmenleri oy vermeye ikna etti.
Said, 2011'de Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Tunus'ta sıkça kullanılan "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" sloganından esinlenerek seçim kampanyasında "Halk istiyor" ifadelerini tercih etti.
Tunus'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento arasında paylaştırılmış yönetim sisteminde reform yapmak Said'in kampanya vaatleri arasında yer aldı.
Said, Tunus'taki bütün yerleşik partiler ve seçim ittifaklarının adaylarını geride bırakarak favori aday olarak ikinci tura kalmayı başardı ve ikinci turda da yüzde 70'in üzerinde oy oranıyla ezici bir zafer elde etti.
Uzmanlar, Said'e oy verenler arasında Tunus'taki ideolojik çekişmelerden, kamplaşmalardan uzaklaşmak isteyen, geleneksel siyasi partilere karşı hayal kırıklığı duyan, kendi görüşündeki oluşumlardan dışlanmış veya uzaklaşmış solculardan, İslamcılara, her kesimden ismin bulunduğu" değerlendirmesini yaptı.
Seçim kampanyası boyunca verdiği devrim yanlısı mesajlar nedeniyle Tunus basını Said'in zaferini "sandıkta devrim" şeklinde niteledi.
- Said, yeni dönemin işaretlerini verdi
Kays Said, bugün parlamentoda gerçekleşen yemin töreninin ardından yeni cumhurbaşkanlığı döneminde izleyeceği iç ve dış siyasete ilişkin, Tunuslu gözlemcilerden beğeni toplayan bir konuşma yaptı.
Tunus'ta kanunsuz hiçbir işe yer olmadığını belirten Said, "Hiç kimse herhangi bir bahane ya da isim kullanarak halkımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği özgürlüğü çalamayacak." dedi.
Uzmanlar, Said'in bu sözlerini, Tunus'un Arap Baharı isimli süreçte hayata geçirdiği devrimi tersine çevirmeye çalışan dış aktörler ve bunların ülke içindeki müttefiklerine bir mesaj şeklinde yorumladı.
Kadın hakları meselesine de değinen Said, "Kadınların haklarından asla ödün verilmeyecek." ifadelerini kullandı.
- Said'den Filistin vurgusu
Said, "Tunus, başta Filistin halkı olmak üzere tüm haklı davaların yanında durmaya devam edecek. Filistinlilerin hakları, çoğu kişinin inandığının aksine asla yok olmayacak." ifadelerini kullandı.
Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı, tüm uluslararası anlaşmalara bağlı kalacağını ancak bu anlaşmaların ülke çıkarlarını koruyacak şekilde geliştirilmesini isteme haklarının da bulunduğunu kaydetti.
Yorumcular, Said'in bu ifadelerinin de Tunus'ta sömürgecilik tarihinden bugüne nüfuzlu ülke olarak tanınan başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine mesaj niteliğinde olduğunu savundu.
Tunus halkının özverili şekilde devletinin yanında olduğuna işaret eden Said, "Tunus'ta yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkiyi yeniden tanzim etmek gerekir." sözleriyle reform vaadinde bulundu.
- Tunus-Türkiye ilişkileri ivme kazanacak
Devrimin tamamlanacağı ve karşı devrime müsaade edilmeyeceğine işaret eden Said, "Geçmişe dönmek isteyenler, bir serabın peşinde koşuyor ancak tarihin akışını tersine çeviremezler." dedi.
Tunus'u takip eden uzmanlar, Kays Said'in cumhurbaşkanlığı döneminde Tunus-Türkiye ilişkilerinin de ivme kazanacağı değerlendirmesini yaptı.
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