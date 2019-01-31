GRAFİKLİ - Türk belgesel sinemasının ustası: Suha Arın

ERSİN TURAN - Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden, "Altın Portakal" başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Suha Arın, vefatının 15. yılında anılıyor.

40 yıllık meslek hayatında, başta 1976'da çekilen, Safranbolu'nun geleneksel konakları, han, hamam, köprü, cami, çeşme gibi tarihi yapıların koruma altına alınmasında büyük öneme sahip "Safranbolu'da Zaman" olmak üzere, "Tahtacı Fatma", "Kapalıçarşı'da 40 Bin Adım", "Dünya Durdukça", "Ayasofya", "Hüseyin Anka ile Sinan'ı Yeniden Yorumlamak" ve "Topkapı Sarayı" gibi belgesellere imza atan Arın, Nesli Çölgeçen, Yalçın Yelence, Cemal Karman ve Kemal Sevimli gibi sinemacı, yönetmen, gazeteci, akademisyen ve televizyoncunun yetişmesine katkı sağladı.

Balıkesir'de 1942'de dünyaya gelen ve ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Arın, 1965'te ABD'ye giderek Washington D.C. Howard Üniversitesi'nde "Sinema Televizyon Yapımcılığı ve Yönetmenliği" alanında lisans, Amerikan Üniversitesi'nde "Kitle Haberleşmesi-Hükümet ve Kamu Enformasyonu" dalında ise yüksek lisans eğitimi aldı.