GRAFİKLİ - Türk-Rus ortak kara devriyesi provokasyonlara rağmen kararlılıkla sürdürülüyor

MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakatın ardından 1 Kasım'da başlayan ortak kara devriyesi, Suriye'nin kuzey doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölge, Derbesiye ve Aynularap'ta 8 kez gerçekleştirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Her iki tarafın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ettiği mutabakatta, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

Mutabakatta, iki ülke ortak devriyelerinin, 23 Ekim saat 12.00 itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometrelik derinlikte Kamışlı şehri hariç başlatılacağının bilgisi de yer aldı.

Her iki taraftan zırhlı araçların yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ile kimi zaman helikopterlerin de destek verdiği devriyeler, özellikle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde her türlü provokasyona rağmen başarıyla icra ediliyor.