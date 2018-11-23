HABER

GRAFİKLİ - Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündeme doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısından çıkan olumlu mesajlar, taraflar arasında ilişkilerin yakın zamanda daha fazla ivme kazanacağına işaret ediyor - Vize serbestisinde 72 kriterden 66'sını yerine getiren Türkiye, kritereleri tamamlamak için Europol'le veri paylaşımı için ay sonunda müzakereleri başlatıyor - Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için çalışmaların en kısa zamanda başlatılması öngörülüyor

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaklaşık 1,5 yılın ardından tekrar düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısından çıkan olumlu mesajlar, taraflar arasında ilişkilerin canlanacağına işaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın katılımıyla dün gerçekleşen Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısında, katılım müzakereleri, vize serbestisi, Gümrük Birliği ve dış politika konularında taraflar arasında ortak görüşün hakim gelmesi dikkati çekti.

Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının en önemli sonuçlarından biri AB'nin Türkiye'nin katılım müzakerelerine verdiği destek oldu. Yapılan ortak açıklamada, "Katılım müzakereleri Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli bir çerçeve oluşturmakla beraber Türkiye'deki ekonomik, sosyal ve siyasi reformlar için önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

Böylelikle, son dönemde AB kanadından Türkiye'nin tam üyelik hedefine ilişkin verilen karmaşık mesajlara karşı Türkiye'nin üyeliğine verilen destek net bir şekilde ortaya koyulmuş oldu.

- Vize serbestisinde ilerleme kaydediliyor

Türkiye, ilişkilerde diğer önemli bir konu olan vize serbestisinde, yerine getirilmesi gereken 72 kriterden 66'sını tamamladığını ve geriye kalan 6 kriter üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Vize serbestisi serüveninde Türkiye'nin AB standartlarına tam uyumlu biyometrik pasaport çıkartılması kriterini de yerine getirmesiyle birlikte, geriye yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi, AB standartlarında kişisel verilerin korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması, suç bağlantılı konularda AB'nin tüm ülkeleriyle etkili iş birliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanması kriterleri kaldı.

Diğer yandan, yakın zamanda listeden bir kriterin daha yerine getirilmesi mümkün görünüyor.

Türk yetkililer ile Europol arasında suç ve terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğinin yapılmasının önünü açacak anlaşma için müzakereler 30 Kasım'da başlayacak. Anlaşma sağlanması halinde Türkiye ve Europol arasında veri paylaşımı konusunda iş birliği sağlanacak ve Türkiye vize serbestisine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Görüşmeden aynı zamanda Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de tam destek çıktı. Ortak açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve işlevinin artırılması için "en yakın zamanda" çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

- Ortak toplantılarda canlanma

Türkiye ve AB arasında ilişkilerdeki olumlu hava, yakın gelecekte düzenlenecek ortak toplantılara da yansıyor.

Her iki taraftan üst düzey temsilciler 28 Kasım'da düzenlenecek Ortaklık Komitesi'nde bir araya gelecek.

126'ncısı düzenlenecek Ortaklık Komitesinde, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın temsil etmesi öngörülüyor.

Diğer yandan uzun süreden sonra ağustos ayında tekrar toplanan Reform Eylem Grubu toplantısının ikincisinin aralık ortasında gerçekleşmesi planlanıyor.

Enerji, ekonomi ve ulaştırma alanında diyalog toplantılarının da yakın zamanda gerçekleşmesi öngörülüyor.

Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısıyla yakalanan ivmenin Türkiye'nin katılım müzakeresi sürecine olumlu yansımaları olması ve ilişkilerin yakın vadede daha da canlanması beklentilerini beraberinde getiriyor.

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi'Dağların gizemli kuşu' sonbaharda kendini gösterdi
Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden yapıldıAtatürk'e benzemeyen heykel yeniden yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Gümrük Birliği Türkiye vize serbestisi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Karlov suikastı iddianamesinde çarpıcı detaylar: Amaç Türk-Rus savaşı çıkarmaktı

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı'na saldırı girişimi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ağlatan sürpriz

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Doktor bebeği kontrol edince dehşete düştü!

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

Zorla cinsel ilişkiye girdi, hamile bıraktı sonrası daha da korkunç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.