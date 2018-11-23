GRAFİKLİ - Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündeme doğru

Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının en önemli sonuçlarından biri AB'nin Türkiye'nin katılım müzakerelerine verdiği destek oldu. Yapılan ortak açıklamada, "Katılım müzakereleri Türkiye ve AB arasındaki ilişkinin potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli bir çerçeve oluşturmakla beraber Türkiye'deki ekonomik, sosyal ve siyasi reformlar için önem taşıyor." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın katılımıyla dün gerçekleşen Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısında, katılım müzakereleri, vize serbestisi, Gümrük Birliği ve dış politika konularında taraflar arasında ortak görüşün hakim gelmesi dikkati çekti.

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaklaşık 1,5 yılın ardından tekrar düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısından çıkan olumlu mesajlar, taraflar arasında ilişkilerin canlanacağına işaret ediyor.

Vize serbestisi serüveninde Türkiye'nin AB standartlarına tam uyumlu biyometrik pasaport çıkartılması kriterini de yerine getirmesiyle birlikte, geriye yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması, terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi, AB standartlarında kişisel verilerin korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması, suç bağlantılı konularda AB'nin tüm ülkeleriyle etkili iş birliği yapılması ve AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın tüm maddelerinin uygulanması kriterleri kaldı.

Türkiye, ilişkilerde diğer önemli bir konu olan vize serbestisinde, yerine getirilmesi gereken 72 kriterden 66'sını tamamladığını ve geriye kalan 6 kriter üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Böylelikle, son dönemde AB kanadından Türkiye'nin tam üyelik hedefine ilişkin verilen karmaşık mesajlara karşı Türkiye'nin üyeliğine verilen destek net bir şekilde ortaya koyulmuş oldu.

Diğer yandan, yakın zamanda listeden bir kriterin daha yerine getirilmesi mümkün görünüyor.

Türk yetkililer ile Europol arasında suç ve terörle mücadele gibi alanlarda iş birliğinin yapılmasının önünü açacak anlaşma için müzakereler 30 Kasım'da başlayacak. Anlaşma sağlanması halinde Türkiye ve Europol arasında veri paylaşımı konusunda iş birliği sağlanacak ve Türkiye vize serbestisine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Görüşmeden aynı zamanda Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesine de tam destek çıktı. Ortak açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve işlevinin artırılması için "en yakın zamanda" çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

- Ortak toplantılarda canlanma

Türkiye ve AB arasında ilişkilerdeki olumlu hava, yakın gelecekte düzenlenecek ortak toplantılara da yansıyor.

Her iki taraftan üst düzey temsilciler 28 Kasım'da düzenlenecek Ortaklık Komitesi'nde bir araya gelecek.

126'ncısı düzenlenecek Ortaklık Komitesinde, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın temsil etmesi öngörülüyor.