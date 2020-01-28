GRAFİKLİ- Türkiye, Elazığ depremi sonrası yardım için zamanla yarıştı

AFAD tarafından saat 22.32'de, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun." uyarısında bulunuldu.

Türk Kızılay, saat 22.03'te, Erzurum, Muş, Adana, Elazığ ve Ankara'dan öncü ekiplerin bölgeye hareket ettiğini, Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturulduğunu bildirdi.

AFAD ve Türk Kızılay, ilk dakikadan itibaren gelişmeleri ekipleri aracılığıyla yakından takip etmeye başladı. AFAD, tüm birimlerini teyakkuza geçirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bütün kurum ve kuruluşlarla tam teyakkuz halinde olaya müdahale edildi.

AYŞE ŞENSOY/ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye deprem bölgesine odaklandı, dakika dakika planlanan yardımlar ilk andan itibaren yapılmaya başlandı.

Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi merkezlerinin aktif hale getirildiği, AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden toplam 418 arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Saat 23.38'de AFAD tarafından, Elazığ İl AFAD ekiplerinin kent merkezi ile ilçe ve çevre illerde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtildi.

İstanbul'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 23.01'de Elazığ'a gitti.

AFAD saat 22.47'de, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir." duyurusunu yaptı.

Kızılay tarafından, depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak Erzurum'dan yola çıkarıldı, Muş ve Adana'dan mobil mutfaklar deprem bölgesine gönderildi.

İletişim Başkanlığı tarafından saat 03.06'da depreme ilişkin yayınlarda hassasiyet gösterilmesi gereken hususlara dair açıklama yayımlandı, kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulması, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dilinin kullanılması gerektiği bildirildi.

25 Ocak saat 00.36'da Kızılay, bölgedeki kan ihtiyacının Kan Merkezleri tarafından karşılandığını belirterek, hastanelerdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Aynı saatlerde AFAD tarafından sosyal medya kanallarında "Deprem Sırasında Yapılmaması Gerekenler", "Deprem Sonrasında Neler Yapılmalı?" başlıklı videolar ve bilgilendirme serileri paylaşıldı.

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiği açıklandı.

Enkaz altından kurtarılan depremzedeler anlık olarak AFAD hesaplarından duyuruldu. AFAD resmi hesaplarından, depremzedelere nakdi yardımda bulunmak isteyenler için gerekli SMS ve hesap numaraları paylaşıldı.

- Çadırlar kurulmaya başlandı

Türk Kızılay tarafından 25 Ocak saat 14.27'de vatandaşlar için 2 bin 500 çadırın kurulumuna başlandı. Kızılay, 26 Ocak saat 10.42'de ihtiyaç duyulan 1019 ünite kanın hastanelere ulaştırıldığını bildirdi.

Kızılay tarafından 23.12'de mobil mutfaklar ile Elazığ'da 38 bin 500, Malatya'da 16 bin vatandaşa sıcak yemek ve kahvaltı ikramında bulunulduğu, 23.34'te ise bağışlarla Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlara soba ve tüp yardımı yapıldığı bilgisi verildi.

Kızılay, bölgede 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı ve 7 ikram aracı ile görev yapıldığını açıkladı.

Türk Kızılayın verdiği bilgiye göre depremde bölgesinde 249 Uzman Afet Personeli, 28 Sağlık ve Psikososyal Destek Ekibi, 2 bin gönüllü yer aldı.

- Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır sevk edildi

Deprem sonrası bakanlıklar da koordineli olarak çalışmalara katkı sağladı. İçişleri Bakanlığınca bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 501 yatak, 62 bin 963 battaniye sevk edildi.