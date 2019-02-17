HABER

GRAFİKLİ - Türkiye NATO'da 67. yılını dolduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:16 | Son Güncelleme

NATO'nun önde gelen müttefiklerinden Türkiye, İttifak'ta üyeliğinin 67. yılını dolduruyor - Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyet tehdidine karşı Batı dünyasıyla yakınlaşma girişimi sonucu gerçekleşen NATO üyeliği, ülkenin güvenliğine önemli katkılar sunuyor - NATO'da ikinci büyük orduya sahip Türkiye da İttifak'a karşı sorumluluklarını yerine getiriyor, stratejik öneme sahip katkılar sağlamaya devam ediyor

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Uluslararası alandaki en güçlü askeri ittifak olan NATO'ya önemli katkılar sağlayan Türkiye, İttifak'a üyeliğinin 67. yılını doldurdu.

AA muhabiri, Türkiye'nin İttifak'a üyeliğinin 67. yılı vesilesiyle ülkenin NATO'ya üyelik süreci, sunduğu katkılar ve mevcut gelişmeleri derledi.

Türkiye, sahip olduğu jeostratejik konumu ve NATO içinde ikinci büyük ordu olarak İttifak'a önemli katkılar sunmasının yanı sıra masada söz hakkı bulunan en güçlü ve nüfuzlu NATO üyelerinden biri olmaya devam ediyor.

Diğer yandan NATO da Türkiye'nin güvenliğine ve Avrupa-Atlantik bölgesiyle bağlarının güçlü kalmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

- Türkiye 1952'de üye oldu

Washington Antlaşması'nın 12 kurucu üye tarafından 1949'da imzalanmasıyla kurulan NATO'ya, Türkiye kısa bir süre sonra 1952'de 13'üncü üye olarak katıldı.

NATO'ya katılım protokolü 17 Ekim 1951'de imzalanan Türkiye'nin, İttifak'a resmi üyeliği ise Yunanistan'la 18 Şubat 1952'de gerçekleşti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşan uluslararası konjonktürde, bir tarafta komünist ideolojisini yaymaya çalışan Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu "Doğu Bloku" ile bunun karşısında liberal demokratik değerleri savunan ve ABD ile Batı Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği "Batı Bloku" oluştu.

Bu dönemde Sovyetler Birliği'ni doğrudan tehdit olarak algılayan Türkiye, dış politika önceliklerini Batı dünyasıyla yakınlaşma olarak belirledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) 1945'te kurucu üyelerinden olan Türkiye için, Batı dünyasıyla iş birliğini artırmak maksadıyla NATO üyeliğinin de önemi artmaya başladı.

Diğer yandan, Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikalarına karşı kurulan NATO'nun, Türkiye'nin güvenliğine de önemli katkı sağlayacağı düşünülüyordu.

Nitekim Türkiye'nin 1950'de Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile ABD öncülüğünde BM destekli Güney Kore arasında başlayan Kore Savaşı'na, BM tarafında katılması, ülkenin Batı'ya yönelimini teyit etme imkanı sağladı.

Bu çerçevede çok sayıda uzman, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımının ülkenin NATO üyeliğinin de kapılarını açtığı görüşüne destek veriyor.

Ancak Türkiye'nin NATO'ya üye olmasındaki önemli unsurlardan birinin NATO'nun da Türkiye'nin güçlü ordusu ve coğrafi konumu sayesinde Sovyet yayılmacılığına karşı oynayabileceği rolün öneminin farkına varması olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.

- Soğuk Savaş döneminde güneydoğu kanadını korudu

Doğu ve Batı arasında gerginliğin hakim olduğu Soğuk Savaş döneminde, Türkiye'nin NATO'ya sağladığı katkı dikkati çekiyor.

Türkiye, bu dönemde İttifak'ın güneydoğu kanadının güvenliğine en önemli katkı sağlayan müttefiklerden biri olarak ön plana çıkıyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş döneminin ardından da Türkiye, NATO'nun kriz yönetimi ve barış gücü misyonlarına katılım sağlayarak İttifak içinde sorumluluk üstlenen müttefik rolünü sürdürüyor.

- NATO'ya önemli katkı sağlıyor

Özellikle ABD'de 2001'de düzenlenen 11 Eylül terör saldırıları sonrası kendini güncel tehdit ve sorunlara karşı geliştirmeye devam eden NATO içinde Türkiye, stratejik öneme sahip müttefik olmaya devam ediyor.

NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya ve kritik bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, NATO Ortak Fonlarına da en fazla katkı sağlayan müttefikler arasında yer alıyor.

Türkiye, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, Kosova'daki çok uluslu barış gücü "KFOR" ve Irak'taki eğitim misyonuna da katkı sunuyor.

Türkiye'nin, İzmir'de NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) ve Malatya Kürecik'te NATO'nun balistik füze savunması mimarisi kapsamındaki radara ev sahipliği yapması da diğer önemli katkıları arasında yer alıyor.

- NATO 30 üyeli müttefik olmaya hazırlanıyor

NATO, 2017'de Karadağ'ın üyeliğinin ardından, Kuzey Makedonya'yla geçen hafta imzaladığı katılım protokolünden sonra 30'uncu üyesini kabul etmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin güvenliğine önemli katkılar sağlayan NATO, yeni tehditlerle mücadele edebilmek için caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırma, komuta yapısını uyarlama ve terörle mücadele gibi alanlarda sürekli olarak kendini güçlendirme yönünde girişimlerde bulunuyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
TESK Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar POS komisyon oranını düşürmeli"TESK Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar POS komisyon oranını düşürmeli"
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandıBakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
67 yıl İkinci Dünya Savaşı NATO Soğuk Savaş Sovyetler Birliği Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve kar uyarısı)

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

2. Kop Dağı Kar Festivali'nden renkli kareler

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

Kapadokya'daki yapıların yıkılmasına başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.