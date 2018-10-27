GRAFİKLİ-Türkiye yerel seçim atmosferine girdi

Çıkan sonuçları ve yapılan anketleri ilk olarak parti bünyesinde oluşturulan komisyon değerlendirilecek. Komisyonun değerlendirmesi sonucunda öne çıkan adayların isimleri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Tüm seçim bölgelerinde aday göstereceğini açıklayan AK Parti'de aday tespit çalışmaları başladı. Aday belirleme süreci kapsamında, vatandaşların, teşkilatın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alan parti, bazı illerde ise anketler yaptırıyor.

Partiler arasında henüz yerel seçimlere dönük bir ittifak kararı bulunmazken, çoğu kentte aday adayları şimdiden çalışmalara başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen Türkiye'de, gözler şimdi de gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

MHP'de 1 Eylül'den itibaren aday adaylarının ön başvuruları alınmaya başlandı. MHP'nin resmi başvuru takvimi, YSK'nin açıklamasına paralel olarak oluşturulacak. Bu çerçevede birkaç gün içinde şekillenecek başvuru takvimi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara göndereceği genelgeyle duyurulacak.

Kılıçdaroğlu'nun üç büyükşehir adayının belirlenmesinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile görüş alışverişinde olacağı konuşuluyor.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ve Hatay'da Lütfü Savaş'ın yerini koruyacağına kesin gözüyle bakılan CHP'de Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarının bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirleneceği ifade ediliyor.

CHP'de aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde ise adaylar açıklandı.

CHP'de kamu çalışanları hariç adaylık başvurusu dün tamamlandı. Kamu çalışanları için başvuraları ayrıca alacağını açıklayan CHP'de, özellikle partinin güçlü olduğu yerlerde çok sayıda adaylık başvurusu yapıldığı biliniyor. CHP'de resmi başvuru sayısının bir hafta içinde açıklanabileceği belirtildi.

"Gönül belediyeciliği" sloganı ile hareket eden AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak.

MHP'de yerel seçim çalışmalarını Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Sadir Durmaz ve Feti Yıldız'dan oluşan komisyon yürütecek.

MHP, yerel seçimde FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek için hem belediye başkanı hem de meclis üyeliğine adaylık müracaatı yapacakları güvenlik soruşturmasından geçirecek. Bunun için genel merkezde hukukçulardan oluşan heyet, adayların öz geçmişlerine ilişkin titiz inceleme yapacak.

Yerel seçimde, partinin ilke ve prensiplerine aykırı davranan, toplumda itibar kaybı yaşayan ve partiye aidiyet bağı azalan mevcut belediye başkanları kesinlikle aday gösterilmeyecek.

- İYİ Parti önümüzdeki ay başvuru almaya başlayacak

İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları henüz alınmaya başlanmadı. Bazı yerlerde adaylık açıklaması yapan ve çalışan aday adayları mevcut ancak parti henüz hiç başvuru almadı. Başvuruların Kasım ayının başından itibaren alınması planlanıyor.

İYİ Parti'de adaylar teşkilatlarla temas halinde belirlenecek. Dürüst, kendi alanında başarılı, kendini ispat etmiş, partinin ilke ve değerlerine sadık, yöresinde tanınan, sevilen, temiz adayların tercih edileceği öğrenildi.