GRAFİKLİ - Türkiye'de en popüler kız isimleri

ZEYNEP ÖZTÜRK / MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye'de her dönemde en çok kullanılan kız ismi "Zeynep" olurken, son dönemde yerli ve yabancı dizilerdeki karakterlerin isimleri de tercih ediliyor.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, en çok kullanılan kız isimleri listesinin ilk sıraları uzun yıllar değişmedi. Türkiye’de aileler, kız çocukları için 1990'lı yıllara kadar geleneksel isimleri tercih etti.

Ülke genelinde 1923-1930 döneminde kız çocuklarına aileleri tarafından en fazla verilen ilk 5 isme bakıldığında, ilk sırada "Fatma" yer aldı. Bu ismi, "Ayşe", "Emine", "Hatice" ve "Zeynep" takip etti. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923'ten 1990'lı yıllara kadar en popüler 5 kız isminde değişiklik olmadı.

Türkiye’de aileler 1990’lı yıllardan itibaren farklı kız isimleri tercih etmeye başladı. "En yaygın kız isimleri" listesinin değişmeye başladığı 1991-2000 döneminde en çok tercih edilen isim "Merve" olurken, "Fatma" ikinci sıraya geriledi. "Büşra", "Elif", "Kübra"nın ilk beşte kendilerine yer bulduğu bu dönemde "Zeynep" yedinci sıraya geriledi.