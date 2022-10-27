GRAFİKLİ - Türkiye'de faaliyetteki 270 OSB, planlı sanayi üretimiyle ekonomiye katkı sağlıyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'de planlı sanayileşmenin temel taşı olan organize sanayi bölgeleri (OSB), ülkenin dört bir yanında üretim ve ihracata katkıda bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, OSB'ler, Türkiye'de sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı ve geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi hedefliyor.

OSB'ler, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini de amaçlıyor.

Ortak idari, teknik ve altyapı hizmetleri sunarak, sanayi işletmelerinin bir arada faaliyet göstermesine zemin hazırlayan OSB'ler, Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması yönünde önemli bir görev üstleniyor.

​​​​​​​- İki bakanlığın sorumluluğunda

Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere (TDİOSB) ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 344, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 34 OSB bulunuyor.

Kuruluş onayı verilen 378 OSB'nin 270'inde üretim gerçekleştirilirken 30'unda kamulaştırma yapılıyor, 38'i planlama aşamasında bulunuyor ve 40'ında altyapı hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilerek altyapı inşaatlarını tamamlayan ve üretime geçen OSB'lerde doluluk oranı yüzde 83, tahsis dolulukları ise yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu OSB'lerde 2,4 milyon kişi istihdam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, altyapı inşaatları tamamlanan tarıma dayalı ihtisas OSB'lerde ise 5 binden fazla istihdam sağlanıyor.

- En çok OSB'ye Bursa ev sahipliği yapıyor

Tüm illerde kuruluş onayı verilen OSB bulunurken Ardahan, Artvin, Hakkari ve Muğla dışındaki 77 ildeki OSB'lerde üretim gerçekleştiriliyor.

Bursa, faaliyette bulunan 16 OSB ile planlı sanayi üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da 13'er OSB faaliyette bulunuyor. Ankara'da 10, İstanbul ve Konya'da 8'er, Afyonkarahisar ve Aydın'da 7'şer OSB faaliyet gösteriyor.

İllere göre kuruluş onayı verilen ve faaliyette olan OSB'lerin listesi şöyle:

İllerToplamFaaliyette bulunanAdana63Adıyaman54Afyonkarahisar97Ağrı21Aksaray41Amasya54Ankara1310Antalya31Ardahan10Artvin10Aydın87Balıkesir84Bartın11Batman11Bayburt11Bilecik76Bingöl11Bitlis11Bolu43Burdur33Bursa1716Çanakkale32Çankırı64Çorum33Denizli54Diyarbakır43Düzce53Edirne31Elazığ42Erzincan21Erzurum32Eskişehir32Gaziantep75Giresun32Gümüşhane21Hakkari10Hatay95Iğdır11Isparta32İstanbul88İzmir1713Kahramanmaraş96Karabük21Karaman21Kars21Kastamonu54Kayseri33Kırıkkale33Kırklareli43Kırşehir32Kilis21Kocaeli1413Konya118Kütahya75Malatya53Manisa86Mardin31Mersin62Muğla20Muş11Nevşehir32Niğde42Ordu43Osmaniye32Rize21Sakarya86Samsun85Siirt11Sinop22Sivas54Şanlıurfa64Şırnak22Tekirdağ1513Tokat55Trabzon43Tunceli11Uşak43Van31Yalova52Yozgat42Zonguldak43

