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GRAFİKLİ - Üç şehir hastanesi daha kapılarını açmaya hazırlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.01.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmek hedefinin en önemli yapı taşlarından biri de toplam 44 bin 409 nitelikli yatağı ile şehir hastaneleri olacak" - "Bu yıl içinde 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 3 bin 577 yatak kapasiteli Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere toplam 8 bin 636 yatak kapasiteli hastaneler hizmete girecek"

DUYGU YENER- YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birinin toplam 44 bin 409 nitelikli yatağı ile şehir hastaneleri olacağını belirterek, inşaatı devam eden 12 şehir hastanesinden 3'ünün bu yıl içinde açılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Koca, AA muhabirine, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şehir hastaneleri projesinin, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 2. fazı kapsamında hayata geçirildiğini dile getiren Koca, bu çerçevede KÖİ modeliyle toplam 32 projenin yer aldığını bildirdi.

Şehir hastaneleri ile başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının bir merkezde sonuçlandırılmasının amaçlandığını ifade eden Koca, şehir hastanelerinin üniversitelere de açılmasıyla buralarda mükemmeliyet merkezleri kurulmasının planlandığını kaydetti.

Koca, şehir hastanelerinin üniversitelere açılmasının hem hizmet kalitesine hem de üniversitelerin yeni bir açılım yapmasına fırsat sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Nitelikli insan kaynağına altyapısı güçlü modern tesislerde görev yapma fırsatının verilmesi, bu esnada belli teşvik modelleriyle desteklenmesi, ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezleri kurmamızı kolaylaştıracak.

Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmek hedefinin en önemli yapı taşlarından biri de 44 bin 409 nitelikli yatağı ile şehir hastaneleri olacak."

- "8 şehir hastanesi 8 bin 358 yatak ile hizmet veriyor"

Bakan Koca, 2017-2018 dönemini kapsayan 2 yılda bin 294 yataklı Mersin, 475 yataklı Yozgat, 755 yataklı Isparta, bin 550 yataklı Adana, bin 607 yataklı Kayseri, bin 38 yataklı Elazığ, bin 81 yataklı Eskişehir, 558 yataklı Manisa olmak üzere toplamda 8 bin 358 yatak ile 8 şehir hastanesinin hizmet verdiğini kaydetti.

Türkiye genelinde 12 şehir hastanesinin inşaatının sürdüğüne işaret eden Koca, bunlardan 3'ünün 2019 içinde açılmasının planlandığını söyledi.

Koca, "Bu yıl içinde 3 bin 704 yatak kapasiteli Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, 3 bin 577 yatak kapasiteli Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bin 355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere toplam 8 bin 636 yatak kapasiteli şehir hastaneleri hizmete girecek." dedi.

- Avrupa'nın en büyük hastanesi "Bilkent"

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, büyük bir kampüste faaliyet gösterecek.

Hastanenin 904 poliklinik odası, 674 yataklı yoğun bakım ünitesi bulunacak.

Genel hastane binasında 562, Kalp ve Damar Hastanesinde 475, Nöroloji Ortopedi Hastanesinde 507, Çocuk Hastanesinde 580, Kadın-Doğum Hastanesinde 564, Onkoloji Hastanesinde 598, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde 300, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 100 ve Yanık Tedavi Merkezinde ise 18 yatak bulunacak.

40 bini poliklinik hasta girişi olmak üzere hastaneye günlük ortalama 110 bin kişinin giriş yapması öngörülüyor. Toplam 131 ameliyathanenin olacağı hastanede günlük 600'ün üzerinde ameliyat yapılması bekleniyor.

- 8 şehir hastanesinde 16 milyon 571 bin 649 hasta kabulü

Şehir hastanelerinde açıldıkları günden bugüne çok sayıda hastaya hizmet verildi.

Hizmete açılan ilk şehir hastanesi özelliğini taşıyan Mersin Şehir Hastanesi'nde 2 yılda 5 milyon 291 bin 73 hasta kabul edildi.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne hizmete girdiği 14 Ocak 2017'den itibaren 1 milyon 725 bin 90, Isparta Şehir Hastanesi'ne 2 milyon 687 bin 354, Adana Şehir Hastanesi'ne 3 milyon 387 bin 849, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2 milyon 13 bin 362, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne 6 ayda 834 bin 510, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2,5 ayda 391 bin 357, Manisa Şehir Hastanesi'ne ise yine 2,5 ayda 241 bin 54 hasta girişi yapıldı.

Hizmete giren 8 şehir hastanesinde toplam 16 milyon 571 bin 649 hastaya hizmet verildi.

Öte yandan, 12 bin 400 yatak kapasitesine sahip 10 şehir hastanesinin ihale süreci de devam ediyor.

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