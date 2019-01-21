GRAFİKLİ - Üç şehir hastanesi daha kapılarını açmaya hazırlanıyor

DUYGU YENER- YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirme hedefinin en önemli yapı taşlarından birinin toplam 44 bin 409 nitelikli yatağı ile şehir hastaneleri olacağını belirterek, inşaatı devam eden 12 şehir hastanesinden 3'ünün bu yıl içinde açılmasının planlandığını söyledi.

Bakan Koca, AA muhabirine, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şehir hastaneleri projesinin, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 2. fazı kapsamında hayata geçirildiğini dile getiren Koca, bu çerçevede KÖİ modeliyle toplam 32 projenin yer aldığını bildirdi.

Şehir hastaneleri ile başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının bir merkezde sonuçlandırılmasının amaçlandığını ifade eden Koca, şehir hastanelerinin üniversitelere de açılmasıyla buralarda mükemmeliyet merkezleri kurulmasının planlandığını kaydetti.

Koca, şehir hastanelerinin üniversitelere açılmasının hem hizmet kalitesine hem de üniversitelerin yeni bir açılım yapmasına fırsat sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: