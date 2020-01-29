GRAFİKLİ - Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 15'den fazla ülke ve bölgede görüldü.

Çin genelinde 132 kişinin ölümüne neden olan ve 5 bin 974 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

- Virüs, 15'den fazla ülke ve bölgede görüldü

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka ve Kamboçya buralarda virüsü taşıyan vakaların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) de sıçradı.