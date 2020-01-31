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GRAFİKLİ - Yeni tip koronavirüs dünyada hızla yayılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı - Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla bölge dışındaki Nepal, Kanada, ABD, Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirliklerine de sıçradı - ABD, Japonya ve Güney Kore Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere 20 ülkede görüldü.

Çin genelinde 213 kişinin ölümüne neden olan ve 9 bin 692 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor, ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda, zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

- Virüs, Çin de dahil 20 ülkede görüldü

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler, ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Finlandiya'ya da sıçradı.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerle vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi 10, Makao Özel İdari Bölgesi 9, Tayvan 8, Tayland 14, Japonya 11, Singapur 10, Avustralya 9, Malezya 8, Güney Kore 11, ABD 6, Fransa 6, Almanya 5, BAE 4, Kanada 3, İtalya 2, Vietnam 2, Hindistan 1, Nepal 1, Kamboçya 1, Sri Lanka 1, Filipinler 1 ve Finlandiya 1."

- Dünya Sağlık Örgütü "uluslararası acil durum" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, dün yaptığı toplantıdan sonra, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Çin'de ölü sayısının her gün arttığı ciddi bir salgına dönüşen virüse karşı henüz aşı ya da ilaç bulunmuyor. Salgının, Vuhan'daki kapatılan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

ABD, Japonya ve Güney Kore, Vuhan'daki vatandaşlarının tahliyesine başlarken birçok ülke de tahliye hazırlığı yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin salgın yeni tip koronavirüs (2019-nCoV)

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